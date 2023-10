A Fazenda: Marcia Fu sofreu etarismo no reality ou nem tudo é aquilo que parece

“É uma senhora de quase 60 anos, que não faz ideia como é o jogo”, disse o ex-nadador Henrique Martins sobre a dinâmica de Márcia Fu dentro de A Fazenda 15. A polêmica frase, que foi vista por muitos fãs como uma forte crítica à peoa, foi dita pelo ex-atleta olímpico durante uma conversa com Lily Nobre. Em seguida, o famoso disse que Márcia, às vezes, finge saber o que acontece dentro da casa e acaba inventando histórias.

A Fazenda 15: Henrique e Lily Nobre falam sobre a idade de Marcia Fu (Reprodução/PlayPlus)

Porém, no final da conversa, o ex-nadador olímpico disse que será amigo dentro do possível da ex-atleta que segue firme em A Fazenda 15. Na conversa com Lily, ele chegou a afirmar que pretende olhar a ex-atleta de uma forma mais humana.

Quem Lucas vai colocar na roça?

Nesta terça-feira (31), noite de Halloween, uma nova roça será formada em A Fazenda 15 e Lucas Souza tem o poder de mandar uma celebridade direto para eliminação. Ao que parece, Tonzão e Jenny Miranda, que teve uma briga com Rachel Sheherazade dentro do programa, são os alvos.

Durante uma conversa com os aliados no reality show, o ex-marido de Jojo Todynho contou que estava disposto a mandar a ex-fazendeira para a roça como uma “retaliação” a tudo que a peoa provocou na sede, incluíndo a expulsão de Rachel.

A Fazenda 15: Lucas Souza vence a prova do fazendeiro e escapa da quinta roça (Reprodução/Instagram)

“Para mim como Fazendeiro, para o meu jogo, o melhor seria a Jenny. Porque eu presenciei tudo [antes da expulsão], eu estava lá. Seria até um senso de justiça, pois ela é mentirosa e está criando uma teoria para o povo de que peitou a Rachel”.

Mas, Tonzão também segue na lista do fazendeiro da semana. O cantor afirmou para a mãe de Bia Miranda que ouviu que pode ser indicado à berlinda: “Ele pode articular de me mandar direto e você [Tonzão] pela votação”, disse Jenny.

