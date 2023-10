A Fazenda: descubra quem ofereceu R$ 120 mil para Sheherazade trabalhar na web

Rachel Sheherazade não chegou até a final de A Fazenda 15, mas sua participação no reality show foi um verdadeiro furacão e a jornalista pode faturar muito dinheiro por meio das redes sociais, onde já conta com 4,4 milhões de seguidores, apenas no Instagram.

Vista como uma sensação, Sheherazade está com tudo e algumas marcas querem aproveitar o momento para firmar parcerias milionárias com a ex-peoa, mesmo ela sendo expulsa do programa apresentado por Adriane Galisteu.

Recentemente, segundo o colunista Gabriel Perline, do IG, a jornalista foi sondada por uma empresa que ofereceu cerca de R$ 120 mil em contrato para aproveitar que o engajamento da famosa está nas alturas. Ou seja, se depender da web, Rachel Sheherazade pode conseguir comprar sua casa própria em breve.

Caso aceite o projeto, Rachel terá que usar as redes sociais para divulgar seus produtos e serviços da empresa, que seria uma grande casa de apostas, que ainda está analisando a contratação da ex-âncora do SBT.

Segundo o colunista, a empresa em questão está longe de ser uma plataforma de jogos virtuais, como acontece com diversos influencers.

Voltando ao possível novo emprego de Rachel Sheherazade, caso a ex-participante de A Fazenda 15 aceite, ela não terá que trabalhar todos os dias, já que é necessário fazer apenas algumas postagens em seus Stories e também no feed do Instagram.

Sheherazade perdeu metade dos bens acumulados

Em uma entrevista, a ex-peoa de A Fazenda Rachel Sheherazade disse que perdeu metade de seus bens após separação: “Eu era casada em comunhão de bens e metade de tudo que eu consegui juntar na vida graças ao meu trabalho ficou com meu ex-marido”, disse ela ao conversar com o Domingo Espetacular.

Rachel afirmou, ainda, que foi devido a essa questão financeira que entrou no reality A Fazenda. No entanto, ela acabou sendo expulsa do programa devido a uma agressão.

