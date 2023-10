A Fazenda: a nova fanfic de Kamila Simioni vira piada na web; descubra o qual foi

Parece que as fanfics [ficção] de Kamila Simioni não ficam restritas ao confinamento em A Fazenda 15. Desta vez, a influenciadora digital resolveu falar sobre a audiência do programa Hora do Faro, que participou depois de sua eliminação no reality show.

Segundo a famosa, que esteve no quadro A Fazenda Última Chance, o programa de Rodrigo Faro bateu recorde de audiência no horário.

“O Pico na audiência de hoje do programa Hora do Faro foram de 8.5 pontos. Semana passada o pico foi de 8.3 pontos! Cancelada? Oi?”, disse Simioni no Twitter, agora X.

Mas, ao que parece, isso não aconteceu de fato e a postagem acabou sendo apagada pela ex-peao de A Fazenda. Durante a participação de Simioni, a Record alcançou média de 7,6 pontos e 8,9 de pico.

Na semana anterior, com participação de Rachel Sheherazade, que foi expulsa do reality rural, a audiência do quadro contou com 8 pontos de média e o programa teve o pico de 9 pontos, alcançando uma das maiores audiências do ano.

O público reagiu com desdenho

Fora do programa apresentado por Adriane Galisteu, Kamila Simioni precisou enfrentar o desdenho do público, que mesmo com a mensagem apagada no X optou em comentar sobre a saída dela de A Fazenda 15.

“A querida esqueceu que foi eliminada pelo público”, comentou uma pessoa. Já um outro perfil preferiu dar um apelido para a famosa: “Siminóquio não cansa de passar vergonha”.

“Ela não cansa de passar vergonha, tentando mostrar que está super de boa, mas todo mundo sabe que por dentro da se roendo de ódio, com o ego ferido”, disse um terceiro.

