VÍDEO: Jojo Todynho alerta sobre saúde mental após morte de Rodrigo Amendoim; saiba quem era o influencer

Jojo Todynho faz alerta sobre cuidados com a saúde mental após morte do influenciador Rodrigo Amendoim (Reprodução/Redes sociais)

Jojo Todynho usou as redes sociais para fazer um importante alerta sobre os cuidados com a saúde mental após a morte do influenciador digital e humorista Rodrigo de Souza Silva, de 24 anos, mais conhecido como Rodrigo Amendoim ou “Mendo”. O rapaz foi encontrado sem vida no apartamento em que morava em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, na Bahia, e o caso foi registrado como suicídio.

“Saúde mental não é brincadeira, depressão não é frescura. Não venda seus olhos para a sua realidade, para viver uma fantasia. Se você sabe que tem problema, se cuide. Em todos os aspectos da sua vida, se cuida”, disse Jojo ao falar sobre a morte de “Mendo”, ressaltando que ele sempre foi muito “educado e divertido” e que ela gostava muito de ver suas postagens (veja no vídeo abaixo).

O comediante Tirullipa também prestou sua homenagem a “Mendo” nas redes sociais e alertou que muitas vezes as pessoas que “fazem sorrir são as que mais sofrem no seu íntimo e precisam de ajuda”.}

“Ter depressão não é sinal de falta de fé ou fraqueza, mas sim resultado do peso emocional que alguém suporta por um longo período. É uma condição que afeta muitas pessoas em todo o mundo. Agradeça pela sua vida. E se tiver algum amigo passando por uma depressão, ansiedade, síndrome do pânico, ajude”, destacou Tirullipa.

Muitos outros famosos como Sthe Matos, Aila Menezes, Tony Salles, entre outros, lamentaram a perda do amigo. “Meu Deus, que triste, me senti muito mal, chega vim aqui para a casa de Jéssica, e fiquei um tempinho aqui, vou para casa agora. Que Deus possa confortar o coração da família, dos amigos, que tristeza viu”, disse Sthe após saber da morte.

A Polícia Civil informou que “as circunstâncias da morte são apuradas”, mas confirmou que o caso foi registrado como suicídio. O influenciador foi encontrado morto em cima de uma cama, com uma pistola e um carregador ao lado do corpo, na noite de sábado (28). Testemunhas serão ouvidas e os laudos periciais do Departamento de Polícia Técnica (DPT) devem ajudar na apuração dos fatos.

Quem era o influenciador?

“Mendo” ficou conhecido nas redes sociais por gravar vídeos em tom de brincadeira, respondendo a perguntas de seguidores ou dando conselhos bem-humorados, muitas vezes sobre questões amorosas. Ele era seguido por quase 2 milhões pessoas apenas no Instagram.

Em sua última publicação, feita no dia 10 de outubro, em que aparece sorrindo dentro de uma piscina, Amendoim afirmou: “Estou em paz. A minha alma sorri de felicidade” (veja abaixo).

Em entrevista ao podcast “Disse me Disse”, da BNewsTV, “Mendo” lembrou de sua infância difícil: “Minha irmã me criava, mas eu também trabalhava desde muito jovem, tinha responsabilidades em casa. Com 12 anos, eu saía com uma caixa de geladinho nas costas, com 100 unidades, e tinha que voltar sem nenhuma”, disse ele.

“Fui criado por ela até os 12 ou 13 anos, e eu não era brincadeira. Minha irmã não me aguentou e me deu para meu pai. Fiquei um tempo com ele, e ele também não me aguentou e me colocou para fora. Meu próprio pai me colocou para fora de casa”, lamentou o influencer.

LEIA TAMBÉM: