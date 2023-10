Travis Kelce compra mega mansão de US$ 6 milhões

Travis Kelce, o famoso jogador de futebol americano, está tomando medidas drásticas para escapar do assédio constante dos fãs desde que seu relacionamento com a superestrela Taylor Swift se tornou público. Ele decidiu investir US$ 6 milhões em uma espetacular mansão, em uma tentativa de encontrar um refúgio de privacidade para o casal.

A luxuosa mansão, que possui uma impressionante área de aproximadamente 1.600m² e foi construída em 1998, está localizada na tranquila cidade de Kansas City, no estado de Missouri. Este local, conhecido por suas extensas planícies, está longe da agitação de Hollywood, proporcionando a Kelce e Swift a privacidade que desejam.

A mansão em estilo de casa de campo possui seis quartos e seis banheiros, garantindo que o casal tenha todo o conforto e espaço que precisa para viver com tranquilidade. Além disso, a propriedade inclui uma quadra de tênis, uma piscina com cascata ao estilo de Beverly Hills e um campo de minigolfe privado.

Em nome do amor

Embora o preço original da casa fosse de US$ 6,9 milhões em 2022, Travis Kelce conseguiu negociar o preço para US$ 5.999.950, o que equivale a cerca de R$ 30 milhões de reais. Este gesto romântico do astro do futebol americano demonstra seu compromisso com Taylor Swift e seu desejo de proporcionar um ambiente tranquilo e luxuoso para o casal.

Segundo informações do site Bild, Travis assinou o contrato para a nova residência na última terça-feira, tornando oficial a compra deste espetacular refúgio. Antes de adquirir essa mansão, Kelce já possuía uma propriedade no valor de US$ 1 milhão, mas, desde que começou a namorar Taylor Swift, sua casa se tornou uma atração turística, com fãs constantemente se aglomerando em frente à residência.

A nova mansão não apenas oferecerá paz e privacidade ao casal, mas também uma fuga bem merecida do frenesi dos holofotes que acompanha a vida das celebridades. O relacionamento de Travis Kelce e Taylor Swift, apesar de trazer felicidade aos fãs, também gerou um aumento no interesse público por suas vidas, tornando essa aquisição uma escolha sensata para ambos.