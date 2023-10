Taylor Swift se encontra com HAIM em Nova York

Taylor Swift foi vista jantando com o grupo HAIM apenas algumas horas antes do lançamento de seu novo álbum, "1989 (Versão de Taylor)." A cantora, conhecida por sucessos como "Lover," chegou ao Holiday Bar, em Nova York, na quinta-feira da semana passada, acompanhada de suas melhores amigas Alana Haim e Danielle Haim, reporta Page Six.

Uma testemunha dentro do restaurante relatou que a cantora parecia "muito animada" enquanto jantava com Alana e Danielle, que, juntamente com a irmã Este Haim, abriram os shows em sua turnê "Eras Tour."

Taylor Swift e Alana Haim deixando um restaurante em Nova York.pic.twitter.com/7oniJA1Hxg — Info Taylor Brasil (@InfoSwiftBrasil) October 27, 2023

Além disso, Swift foi vista abraçando um homem não identificado que mais tarde se juntou ao grupo. A fonte acrescentou que as três amigas deram uma breve pausa em sua refeição para ir ao banheiro juntas, ficando lá por "cinco minutos."

Era apenas um momento de descontração entre amigas, como afirmou o informante. Mais tarde, todos foram vistos cantando e se divertindo animadamente à mesa.

Para esse passeio descontraído, a cantora de "Cruel Summer" escolheu um casaco amarelo mostarda, um vestido preto e botas de couro marrom até o joelho. A bela loira de 33 anos usou seu cabelo solto com leves cachos e finalizou o visual com um batom vermelho. A saída de Swift precedeu o lançamento de "1989 (Versão de Taylor)" em 27 de outubro.

Na suposta introdução do álbum, ela desmentiu especulações sobre sua sexualidade, como mostraram capturas de tela vazadas no Twitter na quinta-feira. Ela explicou que decidiu se relacionar apenas com mulheres depois que ficou "claro" que "não existia tal coisa" como "ter um amigo homem com quem você saía de forma platônica" sem as pessoas pensarem que eles estavam "dormindo" juntos.

Swift também afirmou: "E então jurei evitar sair com homens. Namorar, flertar ou qualquer coisa que pudesse ser usada contra mim por uma cultura que alegava acreditar na libertação das mulheres, mas consistentemente me tratava com os rígidos códigos morais da era vitoriana."

Embora Swift acreditasse que sair apenas com "mulheres" mudaria a percepção das pessoas sobre sua vida amorosa, logo percebeu que estava enganada. Ela explicou: "Eu jurei evitar encontros e decidi me concentrar apenas em mim mesma, minha música, meu crescimento e minhas amizades femininas."

Atualmente, Taylor Swift namora o astro da NFL, Travis Kelce, de 34 anos. A cantora foi vista em vários jogos do tight end nas últimas semanas e, mais recentemente, foi vista passeando com ele em Nova York.