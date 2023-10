Taylor Swift Lança 1989 (Taylor's Version) com 5 novas canções e deixa fãs emocionados

Taylor Swift finalmente lançou a versão regravada de seu icônico álbum "1989", deixando os fãs imersos na era que marcou sua carreira. A regravação de "1989 (Taylor's Version)" inclui as mesmas músicas do álbum original, mas com um toque especial: cinco novas faixas que os fãs ainda não haviam ouvido. Essas faixas incluem "Slut!", "Say Don't Go", "Now That We Don't Talk", "Suburban Legends" e "Is It Over Now?", de acordo com o Mirror.

Para marcar o lançamento, Taylor Swift compartilhou três fotos nas redes sociais, juntamente com uma mensagem emocional expressando seu carinho pelos fãs. Na mensagem, ela falou sobre sua jornada desde o nascimentom, em 1989, até o relançamento do álbum. Ela expressou gratidão pela conexão com seus admiradores.

No entanto, muitos fãs dedicados de Taylor Swift ficaram desapontados devido a dificuldades técnicas. Quando o álbum foi lançado, tanto o Spotify quanto o Apple Music enfrentaram problemas temporários, devido ao grande número de usuários que acessaram as plataformas de streaming.

A regravação deste álbum faz parte da missão de Taylor de recuperar seu trabalho anterior. Após se separar de sua antiga administração, Taylor revelou que não era dona das masterizações de sua música.

Na verdade, ela nem podia comprá-las de volta, então foi ao estúdio e as regravou. Dos seis álbuns antigos, "1989" é o quarto a ser regravado, restando apenas seu álbum de estreia homônimo e "Reputation."

A ansiedade dos fãs

Apesar de vazamentos antecipados e alguns fãs relatando que receberam cópias físicas pelo correio antes do lançamento, muitos aguardaram ansiosamente para ouvir o álbum pela primeira vez através das plataformas de streaming, impulsionando imediatamente os números de reprodução.

Desde o lançamento, os "Swifties" imediatamente foram às redes sociais para compartilhar seu entusiasmo e amor pelo álbum recriado. Os fãs expressaram sua alegria e gratidão por Taylor Swift e o presente de reviver essa parte especial de sua carreira.