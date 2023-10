Taylor aborda rumores sobre sua sexualidade em prólogo de "1989 (Taylor's Version)"

No prólogo de seu aguardado lançamento "1989 (Taylor's Version)," Taylor Swift se pronunciou sobre a especulação constante que envolve sua vida amorosa e sua relação com amigas próximas. No documento vazado, a cantora aborda os rumores que a ligam romanticamente a outras mulheres, deixando claro que é uma aliada da comunidade LGBTQIA+, de acordo com o Mirror.

Taylor Swift, conhecida por sua música e pela atenção incessante da mídia, expressou em suas palavras: "se eu apenas conviver com minhas amigas, as pessoas não poderiam tornar isso sensacionalista ou sexualizar, certo? Eu aprenderia mais tarde que as pessoas poderiam e o fariam".

Durante sua carreira, Taylor teve relacionamentos com algumas das maiores estrelas de Hollywood, embora nem sempre tenha sido explícita sobre esses relacionamentos. Alguns fãs especularam que a cantora também manteve relacionamentos secretos com amigas, como Diana Agron e Karlie Kloss, mas optou por não rotulá-los publicamente.

A cantora revela que, como resultado da pressão midiática relacionada a seus relacionamentos com homens, ela optou por evitar o convívio com eles. Acreditava que, ao se cercar de um grupo forte de amigas, poderia escapar da constante especulação sobre sua vida amorosa. Esse círculo de amizades femininas se tornou uma marca registrada de sua era "1989," e faz sentido que ela esteja revisitando essas amizades em preparação para o relançamento do álbum.

Em defesa das diferenças

O vazamento do prólogo de "1989 (Taylor's Version)" tem gerado discussões na internet sobre a privacidade da cantora e sua atitude positiva em relação à comunidade LGBTQIA+. A artista tem sido uma aliada ativa dos direitos LGBTQIA+ ao longo dos anos, e seus comentários reforçam seu compromisso em apoiar a diversidade e inclusão.