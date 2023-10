Sylvester Stallone e Jennifer Flavin se reconciliam em jogo após anunciarem divórcio

Sylvester Stallone e Jennifer Flavin surpreenderam a todos ao demonstrarem publicamente sua reconciliação durante um jogo do Miami Heat contra o Detroit Pistons na Flórida (EUA) na semana passada. Após anunciarem a intenção de divórcio no ano passado, o casal de 26 anos de casados se mostrou apaixonado e cúmplice durante o evento esportivo, de acordo com o Mirror.

Os apaixonados pareciam esbanjar felicidade enquanto assistiam à partida na quarta-feira. Stallone, famoso por seu papel em "Rocky" e "Rambo", não conseguia conter o sorriso enquanto posava para uma selfie com o braço carinhosamente em volta de sua esposa. Vestidos com trajes casuais em preto, o casal demonstrou que a cumplicidade entre eles continua forte.

Stallone escolheu um visual confortável com uma camiseta preta folgada de colarinho e calças pretas. Enquanto isso, Jennifer Flavin combinou estilo e sofisticação usando um blazer preto por cima de uma regata branca. A empresária de 55 anos aprimorou seu visual com um colar de elos dourados e cabelos loiros brilhantes em ondas suaves.

A reconciliação do casal surpreendeu a todos, uma vez que eles haviam anunciado o divórcio no ano anterior, revertendo a decisão cerca de um mês depois. Desde então, foram vistos diversas vezes demonstrando afeto, desde beijos no Philadelphia Museum of Art até românticos passeios, tudo registrado para o seu reality show.

O motivo

O que motivou Jennifer a reconsiderar a separação foi o cão da família, Dwight, que se tornou uma "fonte significativa de conflito" na relação. Ela havia expressado seu desejo de não ter outro cão em casa, especialmente um Rottweiler, devido ao tamanho da raça. No entanto, Sylvester trouxe o cão para casa e até fez uma tatuagem do animal, cobrindo um retrato de sua esposa.

O ator de 77 anos negou os rumores, alegando que queria o cão para "proteger a família" e que o divórcio não ocorreu por causa de "uma discussão tão trivial", mas sim porque seguiram "caminhos diferentes".

A história de reconciliação de Sylvester Stallone e Jennifer Flavin demonstra que o amor pode superar os obstáculos, mesmo os mais inusitados. Enquanto desfrutam de momentos felizes juntos, o casal continua a inspirar seus fãs e demonstra que o verdadeiro amor perdura.