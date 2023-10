“Somente falarão sobre Friends”: o desejo que Matthew Perry sabia que não cumpriria após a sua morte

Matthew Perry, para tristeza de muitos fãs de ‘Friends’ e Chandler, morreu aos 54 anos por suposto afogamento. O ator, no entanto, pensou em sua morte e sabia que todos falariam do personagem que o tornou famoso e não de seu legado real.

Esse pensamento surgiu nas redes sociais na noite depois de se saber a notícia a nível mundial. Perry sabia que só se falaria de ‘Friends’, mas ele queria ser lembrado como alguém que ajudou os outros com seus problemas de dependência.

Perry, que esteve no inferno da dependência, ajudou muitas pessoas. Na verdade, criou uma casa com seu sobrenome para homens que estavam no caminho de sua recuperação. E também escreveu a peça teatral autobiográfica, 'The End of Longing', onde ele interpretava a si mesmo, mas mais alcoólatra.

"Queria dizer algo importante para as pessoas como eu e para aqueles que amam as pessoas como eu", expressou.

Mas também era realista. “Quando eu morrer, só falarão de ‘Friends’. Estou honrado por ter um trabalho sólido como ator, e sei que falarão das minhas dependências na internet”, expressou.

“Mas quando eu morrer, gostaria que falassem melhor do que eu fiz para ajudar outras pessoas. Sei que não acontecerá, mas seria bonito”, ele destacou.

A mensagem está sendo compartilhada nas redes sociais para marcar o legado de um ator que lutou para manter a sua sobriedade.

Qual foi a causa da morte de Matthew Perry?

Até agora não se sabe mais sobre, os peritos ainda investigam, mas de acordo com o relatado a TMZ, sabe-se que ele morreu em um acidente por afogamento em sua casa em Los Angeles. Isso também foi relatado pelo jornal Los Angeles Times.

As autoridades disseram à CNN que uma chamada de emergência de resgate aquático foi recebida às 16h07, embora o local exato do incidente seja desconhecido.

Isso ainda está sendo investigado pelas autoridades.