Será que Matthew Perry previu a sua própria morte? A inquietante publicação que ele fez antes de se afogar levanta suspeitas

Talvez, a última foto de Instagram de Matthew Perry fosse um presságio de sua morte, ou é o que especulam alguns dos seus fãs.

Isto porque o ator de ‘Friends’, Matthew Perry, postou uma última publicação que perturbou muitos: ele estava relaxando na jacuzzi de sua casa, com os seus fones de ouvido e a lua ao fundo.

Lá, ele morreria e a Polícia de Los Angeles o encontraria, de acordo com o afirmado pelo TMZ.

E ele estava brincando sobre isso nesta postagem.

"Então, a água quente a girar te faz sentir bem? Eu sou o Mattman", escreveu.

Isso, em referência ao seu nome e a Batman, o super-herói. Ele queria interpretá-lo, como estabeleceu alguma vez.

Agora, a mesma jacuzzi foi o cenário de sua morte, onde ele faleceu por afogamento. Mas a perícia continua em andamento e até mesmo o relatório toxicológico levará meses para ser completado.

Suas últimas publicações, falam sobre Batman. Uma é de um filme. Outra é de uma ‘Bat-sinal’. Qual é a descrição? “Durmam bem todos, cuidarei da cidade esta noite -Mattman”.

Ele escreveu em outra publicação: “Batman joga raquete”, acompanhada por uma abóbora de Halloween com a forma do super-herói esculpida no seu interior.

O ator perguntava se as suas mensagens eram compreendidas. Isso foi dito quando ele gravou a lua em quarto minguante e assinou novamente com o apelido ‘Mattman’.

Por que os posts de Matthew Perry preocuparam os seus seguidores?

Não era normal vê-lo tão ativo nas redes. Isso começou a inquietar alguns seguidores, que se perguntavam se estava tudo bem, ou desejavam-lhe o melhor.

Agora, ao analisá-las, as publicações já são perturbadoras após a morte do ator para vários fãs que estavam escrevendo que Matthew "avisou" o que estava por vir.

“O que ele estava tentando nos dizer? Se eu tivesse visto estas publicações antes”, disse um fã. Ele estava pedindo ajuda? Ou são apenas especulações?

O que é certo é que aquela foto da jacuzzi será lembrada com muita armagura e tristeza pelo que aconteceu.