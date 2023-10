Resultado da autópsia de Matthew Perry é revelado, mas testes adicionais podem levar semanas

No início da tarde desta segunda-feira, 30 de outubro, foi divulgado o resultado da autópsia realizada no corpo do ator Matthew Perry, morto no dia 28 de outubro.

Segundo informações do Instituto Médico Legal de Los Angeles, a autópsia em questão foi considerada inconclusiva, conforme divulgado pelo Splash.

Apesar do primeiro relatório ser inconclusivo, os legistas agora aguardando pelo resultado dos exames toxicológicos realizados no ator, famoso por interpretar o personagem Chandler na série “Friends”. Com os testes em questão, os profissionais esperam descobrir se alguma substância pode ter contribuído para a morte do ator.

Em declaração, o IML de Los Angeles explica: “Em casos em que a causa da morte não pode ser determinada no momento da autópsia, um certificado posterior será emitido quando os estudos e laudos estiverem completos”.

Entenda o caso

O ator Matthew Perry foi encontrado morto em sua própria casa no último sábado, dia 28 de outubro. Segundo informações do site “TMZ”, a suspeita é de que o ator tenha se afogado em uma jacuzzi.

Em uma primeira perícia no local da morte, não foram encontradas drogas que indiquem uma possível intoxicação.

Segundo pessoas próximas ao ator, ele manteve sua rotina de exercícios no dia em questão e, ao chegar em casa, pediu ao assistente que fosse realizar uma tarefa externa. Ao retornar, o assistente acionou as autoridades informando que o ator sofreu uma parada cardíaca.

Após a chegada das equipes médicas, foi realizada uma tentativa de reanimação, mas o ator foi declarado morto no local e não chegou a ser levado ao hospital.

Desde a confirmação da morte, amigos e fãs de Matthew se manifestaram nas redes sociais, enquanto os fãs de Friends ainda aguardam por um pronunciamento dos colegas de elenco, que devem se pronunciar em conjunto conforme divulgado por pessoas próximas.

