Remake de Renascer: Marcos Palmeira quebra a web com imagem sensual nas gravações

O efeito de Pantanal deve ser aproveitado no remake de Renascer. Para deixar o público mais conectado com o elenco e a história criada por Benedito Ruy Barbosa em 1993, a Globo chamou um elenco de peso, que durante as gravações em Ilhéus, na Bahia, resolveu mostrar também os bastidores da novela.

Como citado, o efeito do último remake exibido em horário nobre chamou tanto a atenção dos fãs de novela que a adaptação de Bruno Luperi para Pantanal virou um sucesso em todas as mídias, não apenas pela história, mas pelo fato do elenco mostrar parte do seu descanso e entrosamento longe das câmeras da emissora.

Agora, Marcos Palmeira, que volta como o protagonista de Renascer, José Inocêncio, na segunda fase, aproveitou que estava de folga e mostrou o que faz quando não está filmando.

Remake de Renascer: Juan Paiva e Marcos Palmeira aproveitam folga juntos (Reprodução/Instagram)

O ator veterano foi clicado tomando um banho de mar. Ao lado do galã Juan Paiva, que interpreta seu filho no remake da Globo, o famoso foi visto em uma praia de Ilhéus apenas de sunga. Já o jovem ator estava com uma bermuda vermelha, que mostrava parte da cueca de fora.

A imagem viralizou na web, onde os famosos foram elogiados pelos fãs que devem acompanhar o remake da novela Renascer a partir de janeiro de 2024. Marcos Palmeira, por exemplo, foi chamado de “tiozão”, já uma outra pessoa disse que chegou o dia de ver o veterano de sunga.

Juan Paiva não ficou de fora. Nos comentários, uma terceira pessoa disse “tanto o pai, quanto o filho” estavam bem: “Tanto faz, os dois são lindos”, disparou outro perfil.

Remake de Renascer: Humberto Carrão aparece no elenco da novela (Divulgação/Globo)

Descubra o dia exato da estreia da adaptação em 2024

O remake da novela Renascer, baseado na versão original de 1993, é uma das grandes apostas da TV Globo para 2024, mas será que você sabe quando a adaptação de Bruno Luperi estreia na emissora?

De acordo com aquilo que está programado pela emissora carioca, a novela que está sendo gravada em Ilhéus , na Bahia, tem estreia marcada para o dia 22 de janeiro, quando substitui Terra e Paixão, atualmente no horário nobre.

Mas, há quem diga que o remake de Renascer pode surgir antes na tela do canal, mesmo com a TV Globo não confirmando nada e com parte dos trabalhos adiantados. Apesar dos rumores, a data está confirmada pelo canal, que trabalha apenas com essa previsão de lançamento.

