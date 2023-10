Rainha Camilla surpreende ao usar tiara predileta da Rainha

A Rainha Camilla, ao lado do Rei Charles III, surpreendeu a todos na noite de quarta-feira da semana passada ao usar uma das tiaras mais icônicas da realeza britânica. Durante um jantar especial na Mansion House, em Londres, para marcar a primeira visita oficial do monarca como rei à cidade, Camilla ostentou a deslumbrante tiara das Meninas da Grã-Bretanha e da Irlanda.

Essa tiara, que pertencia à falecida rainha Elizabeth II, foi um presente de casamento das "Meninas da Grã-Bretanha e da Irlanda" para a Duquesa de York, mais tarde Rainha Maria, em 1893.

Posteriormente, a Rainha Maria presenteou sua neta, a Princesa Elizabeth, que se tornou Rainha Elizabeth II, com esta deslumbrante peça, quando ela se casou com o Príncipe Philip, em 1947.

A escolha de Camilla em usar essa tiara icônica, que a Rainha Elizabeth usou em inúmeras ocasiões oficiais, gerou uma reação mista nas redes sociais. Muitos expressaram felicidade por ver a tiara novamente, considerando-a um tributo a Elizabeth II. No entanto, alguns fãs da realeza ficaram desapontados e até indignados ao vê-la usá-la logo após a morte da Rainha.

Segundo o Page Six, esta não é a primeira vez que Camilla homenageia a falecida Rainha usando suas joias. No ano passado, ela usou a tiara de safira belga da Rainha Elizabeth em um banquete de Estado, juntamente com seu colar e pulseira correspondentes. Além disso, ela usou o mesmo colar de diamantes que a Rainha Elizabeth usou em sua coroação, em 1953.

Rainha Consorte Camilla Parker Bowles usa tiara e joias de Elizabeth II pela primeira vez https://t.co/JVfL5sbVcX pic.twitter.com/SBpaJZttIN — Estrelando (@Estrelando) November 23, 2022

Essa escolha de joias, segundo a especialista em joias reais Lauren Kiehna, do The Court Jeweler, é uma maneira de Charles e Camilla destacarem a continuidade em seu reinado inicial, prestando homenagem à falecida Elizabeth II.

Com um cofre real repleto de outras joias, resta ver quais surpresas Camilla nos reserva no futuro. A realeza britânica continua a ser um tópico de fascínio e especulação para o público em todo o mundo.