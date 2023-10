A jornalista Rachel Sheherazade disse que perdeu metade de seus bens após separação em uma revelação impactante.

Como detalhado pelo site Isto É, a famosa participou do “Domingo Espetacular”, da Record TV, neste domingo, onde fez contou os detalhes.

Ela também comentou sobre o suposto salario de 200 mil reais por mês no SBT. O valor divulgado “não era o que caía na minha conta de fato”, explicou. “E eu passei por um divórcio”.

Rachel Sheherazade revela drama após divórcio: perdeu metade do bens acumulados

“Eu era casada em comunhão de bens e metade de tudo que eu consegui juntar na vida graças ao meu trabalho ficou com meu ex-marido”, justificou.

“Então, eu tinha que manter meus filhos e manter minha mãe e meu irmão, que tem esclerose múltipla”.

Rachel afirmou, ainda, que foi devido a essa questão financeira que entrou no reality A Fazenda. No entanto, ela acabou sendo expulsa do programa devido a uma agressão.

Com informações do site Isto É