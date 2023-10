Príncipe Andrew e seus 72 ursinhos de pelúcia: revelações chocantes sobre seu quarto real

O Príncipe Andrew tem enfrentado anos tumultuados que o levaram a se retirar da vida pública e perder suas afiliações militares honorárias. Uma entrevista desastrosa na BBC Newsnight sobre sua associação com Jeffrey Epstein o levou a uma série de eventos que o afastaram das funções reais, e causando dificuldades com a manutenção de sua residência.

Atualmente, ele reside na Royal Lodge, uma mansão de 30 quartos em Windsor, onde, recentemente, obteve uma "suspensão da execução" para permanecer indefinidamente, desde que consiga financiar as reformas necessárias, incluindo aquelas relacionadas à umidade em toda a propriedade, diz o Mirror.

Antes de sua residência atual, o Príncipe Andrew morou no Palácio de Buckingham em sua juventude, e ex-funcionários do Palácio revelaram detalhes intrigantes sobre seu quarto.

Um deles, Charlotte Briggs, uma ex-empregada doméstica que trabalhou no Palácio nos anos 1990, revelou que o Príncipe mantinha 72 brinquedos de pelúcia em sua cama. Estes brinquedos tinham que ser organizados com precisão, alinhados por tamanho, e o treinamento para organizá-los levava um dia inteiro.

Os dois ursinhos favoritos do Príncipe foram colocados em tronos de mogno ao lado de sua cama, de acordo com Charlotte. Além disso, um documentário da ITV mencionou um guia manuscrito que indicava como organizar os brinquedos e outros itens na sala, incluindo dois hipopótamos de brinquedo, uma pantera negra e ursos, bem como três almofadas chamadas "Papai, Patos e Príncipe".

Segundo o ex-oficial de proteção real Paul Page, as instruções eram plastificadas e mantidas perto da cama do Príncipe Andrew durante sua estadia no Palácio de Buckingham.

Outras revelações sobre seu quarto foram feitas por Ryan Parry, um ex-repórter do Mirror que conseguiu um emprego secreto no Palácio em 2003. Ele revelou que o Príncipe Andrew tinha o hábito de deixar um macaco de pelúcia em locais incomuns, que era a mascote da ex-ITV Digital e coestrela do comediante Johnny Vegas.