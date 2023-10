Princesa Diana: trailer da última temporada de "The Crown" revela suas lutas finais

O aguardado trailer da sexta e última temporada de "The Crown" foi finalmente lançado, revelando os dramáticos momentos finais da vida da Princesa Diana. Nesta nova temporada, que será lançada em duas partes, a série focará intensamente na trajetória de Diana, de acordo com o Mirror.

A parte um da sexta série de "The Crown" estará disponível a partir de 16 de novembro, e o trailer oferece um vislumbre do que os espectadores podem esperar. A narrativa se concentra no primeiro verão de Charles e Diana como um casal divorciado, enquanto eles passam as férias com seus filhos, mas em locais e contextos muito diferentes.

O trailer começa com Diana tocando piano e uma voz em off dizendo: "realmente não entendo como acabei aqui. Correndo e perdendo de vista a mim mesma no processo. Acho que essa tem sido a história de toda a minha vida".

O trailer apresenta diversas cenas de Diana estampada nas capas de jornais, enquanto a Rainha é informada sobre o interesse na vida privada da Princesa.

A Rainha é ouvida dizendo: "tudo o que se quer é que essa garota encontre a paz", enquanto são exibidas cenas de Diana e William indo para um passeio de carro, quando seu romance com Dodi Fayed se intensifica.

O trailer também inclui um momento emocionante em que William e Harry ligam para a mãe. Diana recebe um bilhete que diz "Paris na próxima semana?", antes de mostrar momentos do terrível acidente de carro, um elemento controverso da nova temporada.

Destinos divergentes

A temporada explora os destinos divergentes de Diana e Charles. Diana viaja para o sul da França com a família de Dodi, enquanto Charles segue a tradição e leva seus filhos para Balmoral.

Quando a notícia do trágico acidente de carro é divulgada, uma onda de luto público choca a Rainha desprevenida. Al Fayed, que também perdeu um filho no acidente, tenta entrar em contato com o Palácio, mas é recebido com silêncio total.

Visão do criador

O escritor da série, Peter Morgan, respondeu às alegações de que a "fantasma" da Princesa Diana aparecerá na temporada final, explicando sua verdadeira intenção com esses momentos.

Ele declarou: "nunca imaginei como o 'fantasma' de Diana no sentido tradicional. Era sua continuação, vivendo vividamente na mente daqueles que ela deixou para trás. Diana era única, e acho que isso me inspirou a encontrar uma maneira única de representá-la. Ela merecia um tratamento especial na narrativa".

Reações

Um amigo do Príncipe William expressou seu desagrado em relação à representação de sua família pela Netflix, afirmando: "é incrivelmente doloroso ter sua mãe explorada repetidamente dessa maneira tão vulgar. Ele não assistirá, mas ficará totalmente incomodado com isso".

A nova temporada de "The Crown" promete ser emocionalmente intensa, explorando os momentos finais da vida de uma das figuras mais icônicas da realeza britânica, a Princesa Diana. Os fãs da série aguardam ansiosamente o lançamento em novembro.