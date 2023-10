Primeiro voo internacional de Lua Di Felice: Viih Tube relata aventura em Los Angeles

Na ensolarada cidade de Los Angeles (EUA), Viih Tube compartilhou com seus seguidores os detalhes emocionantes do primeiro voo internacional de sua filha, Lua Di Felice, que tem apenas 6 meses de idade. A família decolou rumo aos Estados Unidos, e a jornada da pequena Lua foi um verdadeiro conto de fadas nas alturas.

Durante o voo, Lua Di Felice demonstrou ser uma viajante exemplar. Ela manteve-se entretida com seus brinquedos, cochilou tranquilamente e, como é típico dos bebês, até perdeu uma meia durante a viagem. Viih Tube não poupou elogios à sua filha, chamando-a de "princesa" e destacando que tudo correu perfeitamente durante o voo.

A decisão de embarcar para Los Angeles foi tomada na noite da última terça-feira (24/10), e a família estava ansiosa com a jornada. Como pais de primeira viagem, eles buscaram dicas de outros viajantes com bebês sobre como lidar com a longa viagem de avião. A preocupação era palpável, especialmente em relação ao comportamento de Lua durante o voo. No entanto, a tranquilidade da bebê surpreendeu positivamente a todos.

A notícia dessa emocionante viagem internacional já havia sido antecipada ao público no domingo (22/10), quando Viih Tube compartilhou fotos comemorativas dos 6 meses de Lua e revelou os planos da aventura que estavam por vir.

A família Degan, incluindo Enrico Degan, padrasto de Viih Tube, também está desfrutando dessa jornada em família. Enrico, que casou com Viviane em outubro do ano passado, é mais um a testemunhar a primeira viagem internacional da adorável Lua Di Felice.

Esta emocionante viagem internacional de Lua Di Felice e sua família certamente será um capítulo inesquecível nas redes sociais de Viih Tube. A influenciadora e mamãe coruja continua compartilhando momentos especiais, proporcionando aos seguidores uma visão única dessa emocionante aventura em Los Angeles, conclui o Observatório dos Famosos.