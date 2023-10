Por que o Halloween é especial para Meghan Markle e o Príncipe Harry

O duque e a duquesa de Sussex disseram sobre por que a data é muito especial para eles na série documental Harry e Meghan, que estreou na Netflix em dezembro de 2022. Lá, o casal compartilhou fotos inéditas de uma noite alegre em outubro de 2016, onde eles foram a uma festa temática de apocalipse em Toronto, com a princesa Eugenie e Jack Brooksbank.

O tema assustador também serviu como disfarce ideal para o quarteto, já que suas fantasias escondiam suas identidades. No programa, o príncipe Harry, 39, explicou que o secretário de comunicações do palácio, Jason Knauf, disse a ele que a notícia sobre seu romance com a estrela de Suits estava prestes a estourar, inspirando ele e Meghan a “puxar o pino da granada divertida” e aproveitar uma última noite despreocupada.

“E nós fizemos”, disse o duque de Sussex, enquanto as divertidas fotos da pré-festa passavam pela tela. As fotos mostravam o grupo vestido com roupas escuras e acessórios de couro, onde tiravam selfies e Harry e Meghan se aconchegavam para um abraço.

série documental da Netflix Harry e Meghan/ reprodução

“Foi tão bom. Apenas uma diversão boba”, lembrou Meghan.

O duque de Sussex lançaria ainda mais luz sobre a noitada em seu livro de memórias Spare, publicado em janeiro. Harry revelou que a comemoração foi realizada no Soho House, em Toronto, onde Meghan morou enquanto filmava Suits, e que eles convidaram “Euge e Jack”, primo de Harry e seu então namorado, para sairem juntos no Halloween.

Vestindo-se de acordo com o tema, Harry pegou emprestado a fantasia de Mad Max de seu amigo Tom Hardy, enquanto Meghan usava um tanque camuflado com fotos pretas rasgadas e meias arrastão.

“Se isso é o Apocalipse, pensei, traga o fim do mundo”, escreveu Harry sobre sua roupa.

“A festa foi barulhenta, escura, bêbada – ideal. Várias pessoas ficaram surpresas enquanto Meg passava pelas salas, mas ninguém olhou duas vezes para seu encontro distópico. Eu gostaria de poder usar esse disfarce todos os dias. Eu gostaria de poder reutilizá-lo no dia seguinte e visitá-la no set de Suits“, escreveu ele.

Durante uma aparição surpresa no The Ellen DeGeneres Show em 2021, a Duquesa de Sussex, 42, disse que Archie não tinha tanta certeza sobre sua fantasia de Halloween algumas semanas antes.

“Queríamos fazer algo divertido para as crianças, mas elas simplesmente não gostaram”, disse Meghan rindo sobre como ela e Harry passaram as férias em casa em Montecito, acrescentando que Archie só usou sua fantasia de dinossauro por “cerca de cinco minutos”.

“Nem cinco minutos”, interrompeu DeGeneres, que comemorou o Halloween com eles. “Finalmente Harry o convenceu a colocar a cabeça.”

Enquanto isso, Lilibet estava vestida de gambá, “como Flower from Bambi”, descreveu Meghan.

Fonte: People