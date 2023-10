Paulinha Leite e maridão combinam looks em Noronha

Paulinha Leite, a ex-participante do Big Brother Brasil, está desfrutando de alguns dias de descanso em Fernando de Noronha, e ela não está sozinha. A influenciadora surpreendeu os seguidores ao compartilhar fotos em que ela e seu noivo, Dakota Ballard, combinavam seus trajes de praia.

O casal, que oficializou a união em setembro após o noivado, mostrou sua afinidade não apenas no amor, mas também no estilo. Paulinha usava um maiô com uma estampa que combinava perfeitamente com a bermuda de seu marido.

As fotos dos "combinadinhos" compartilhados no Instagram receberam muitos elogios dos seguidores, que se impressionaram com a harmonia e sintonia do casal. Alguns até ousaram chamá-los de "perfeitos".

O casamento civil de Paulinha e Dakota aconteceu em setembro, um mês depois do noivado. A pressa na cerimônia foi devido à necessidade de regularizar a situação de Dakota, que é natural dos Estados Unidos e atualmente reside no Brasil. Um casamento religioso está nos planos do casal para o próximo ano.

Além dos elogios e comentários sobre a harmonia do casal, alguns seguidores expressaram curiosidade sobre a sorte de Paulinha na loteria. A influenciadora já havia revelado anteriormente que ganhou na loteria mais de 50 vezes, o que gerou grande interesse nas redes sociais.

A viagem a Fernando de Noronha não apenas evidencia o amor e sintonia de Paulinha e Dakota, mas também a moda em comum que compartilham. Os fãs podem esperar mais momentos adoráveis desse casal inspirador à medida que compartilham sua jornada nas redes sociais, conclui o Observatório dos Famosos.