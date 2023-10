Modelo culpa família de Kate Middleton por ingressar no OnlyFans

Uma modelo do OnlyFans acusa a família de Kate Middleton de ser a razão por trás de sua entrada na plataforma de conteúdo adulto. Carole e Michael Middleton, pais da Princesa de Gales, encontraram-se novamente no centro de uma campanha de posters, desta vez criada por uma estrela do OnlyFans chamada Molly, de acordo com o Mirror.

Os posters com a imagem de Molly e mensagens impactantes foram espalhados pela vila dos Middleton, Bucklebury, em Berkshire. Alguns deles foram encontrados até mesmo em locais relacionados à Família Real, como a fazenda de Pippa Middleton, chamada "Bucklebury Farm".

As imagens mostram a modelo em um sutiã rosa ao lado de um anúncio oferecendo "50% de desconto" em fotos sensuais, enquanto uma linha alega que ela perdeu o emprego quando a empresa Party Pieces dos Middleton faliu com uma dívida de quase R$ 1,5 milhão.

Carole, 68, e Michael, 74, enfrentam pressões para quitar as dívidas da empresa, enquanto amigos do casal afirmam que a mãe de Kate tentará garantir o pagamento aos credores.

Empresa abriu falência

A empresa Party Pieces foi adquirida por quase R$ 1 milhão em junho pelo empresário escocês James Sinclair, mas ele não conseguiu salvá-la. A empresa havia contraído um empréstimo durante a pandemia para manter-se de pé, devido ao cancelamento de festas, e continuou a enfrentar dificuldades devido à crise econômica.Em entrevista ao The Sun, Molly, de 23 anos, se recusou a revelar o nome da empresa que a demitiu e negou que tudo fosse apenas uma jogada para aumentar sua visibilidade. Ela alegou que começou no OnlyFans em janeiro para ganhar dinheiro ao lado de seu emprego em tempo integral, mas acabou fazendo disso sua principal fonte de renda quando perdeu o emprego em abril. Ela afirma que foi informada de que a Party Pieces era a responsável, embora não tenha fornecido evidências.

Molly ainda enfatizou: "É importante ressaltar que, se você não paga seus credores, isso não afeta apenas uma pessoa, mas todos os funcionários da empresa. É por isso que digo que fui demitida por causa disso. Não é uma jogada de marketing, mas como você pode ver pela foto, seria uma ótima jogada de publicidade para mim".

Os posters foram retirados pelos vizinhos indignados dos Middleton. No início deste mês, posters que faziam referência a dívidas não pagas a fornecedores da antiga empresa também foram afixados em Bucklebury, em postes e árvores, gerando grande comoção na localidade.