Meghan Markle e o presente de R$ 35 mil para a Princesa Lilibet

Em uma revelação surpreendente, Meghan Markle, a Duquesa de Sussex, comprou um presente especial para sua filha, a Princesa Lilibet, anos antes de seu nascimento. O presente, um sofisticado relógio Cartier Tank Française de R$ 35 mil, foi adquirido após Meghan conseguir um papel na série de sucesso "Suits".

Gravado com a mensagem "To MM From MM", o relógio tem um significado profundo para Meghan e está destinado a ser um presente para sua filha quando ela crescer, diz o Mirror.

Significado

Em uma entrevista de 2015 à Hello!, Meghan Markle compartilhou a história por trás de seu relógio Cartier Tank Française, que ela comprou como uma celebração de seu sucesso na série "Suits".

A mensagem gravada na parte de trás, "To MM From MM", representa uma conexão pessoal e o desejo de Meghan de compartilhar suas conquistas com sua futura filha.

Além do relógio Cartier Tank Française, Meghan Markle também usou outras joias especiais com uma história real. Ela foi vista usando o relógio Cartier Tank Française que pertenceu à Princesa Diana, um presente significativo que foi passado para Meghan nos primeiros dias de seu relacionamento com o Príncipe Harry.

Além disso, Meghan usou um deslumbrante anel de água-marinha com lapidação esmeralda, uma criação de Asprey que também foi usado por Diana. A conexão com essas peças não apenas adiciona um toque de elegância, mas também preserva a memória da princesa adorada pelo público.

Este gesto atencioso de Meghan Markle não apenas destaca seu carinho pela família real, mas também ressalta a importância de presentes que carregam significado e história. A Princesa Lilibet, sem dúvida, receberá não apenas uma peça de joalheria, mas também uma herança de amor e conexão através deste presente especial.