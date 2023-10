Matthew Perry dedicou um “último agradecimento” a Jennifer Aniston antes de morrer: veja o que ele disse

No sábado 28 de outubro, Matthew Perry foi encontrado sem vida na banheira de sua casa em Los Angeles, cuja causa, especula-se, poderia ter sido afogamento. Apesar de não terem sido encontradas drogas no local, as especulações sobre seu vício surgiram entre as primeiras teorias sobre a sua morte aos 54 anos.

Os fãs não demoraram a lembrar-se do famoso ator que deu vida ao adorável personagem de Friends, ‘Chandler Bing’, lembrando algumas das suas cenas mais icônicas, agradecendo a Perry as risadas e momentos que marcaram a sua infância e juventude.

A morte de Matthey Perry paralisou não só os fãs, mas também o elenco da série 'Friends', tanto que, a conta oficial da sitcom, postou uma mensagem de despedida para Matthey Perry onde se lia:

"Estamos profundamente entristecidos pela notícia da morte de Matthew Perry. Ele era um verdadeiro presente para todos nós. Nosso coração está com sua família, seus entes queridos e todos os seus fãs."

Para esta despedida, outras celebridades se juntaram, incluindo Viola Davis, Selma Blair, Alyssa Milano, Octavia Spencer, Paul Rudd, Maggie Wheeler entre outros.

Matthew Perry reviveu suas palavras de agradecimento a Jennifer Aniston

O sucesso de "Friends" teve um sabor agridoce para Matthew Perry, pois desde então, o ator lutou contra seu vício em Vicodin (um medicamento que ajuda a tratar dores físicas), além do alcoolismo, que, como ele mencionou em seus memoriais, o levou à reabilitação 65 vezes diferentes, gastando um pouco mais de 9 milhões de dólares para ficar sóbrio novamente.

A sua dependência era tão grande que ele se afastou de seus amigos, ignorando seus conselhos, até que finalmente conseguiu ficar sóbrio e escreveu um livro cujo prólogo começa com uma frase triste em que se lê "Eu deveria estar morto" e dedicando-o a todos aqueles que sofrem 'lá fora'.

Matthew Perry Web (Web)

Em outubro de 2022, numa entrevista com Diane Sawyer, ele falou sobre suas dependências e o uso descontrolado que fazia delas: "Segredos matam", disse o ator "Segredos matam pessoas como eu".

Entre os conselhos de seus companheiros, um não passou despercebido, o de Jennifer Aniston, que se aproximou dele e o confrontou, dizendo: “Sabemos que você está bebendo”, para isso, o ator revelou que ela foi uma figura crucial em sua recuperação, que o ajudou em sua jornada para sair das drogas.

Nesse momento, ele fez uma ênfase especial sobre o papel que Jennifer Aniston, ‘Jenny’ como ele a chamava, teve em sua vida e contou o medo que teve quando ela o confrontou sobre sua dependência: “Imagina o quão aterrorizante foi aquele momento” e acrescentou: “Ela foi a que mais se aproximou. Estou muito grato por isso”.

Jennifer Aniston não só foi a amiga de Matthew Perry, mas também seu eterno amor não correspondido, como revelou em suas memórias 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing', confessou que ficou apaixonado por ela desde que a viu e tentou, em diversas ocasiões, conquistar seu amor, apesar de ela só o ver como um amigo.

Mais tarde, ele começou a namorar estrelas famosas, incluindo Julia Roberts, mas sua dependência o fez deixá-la.

“Eu estava certo de que ela ia me deixar. Por que não faria? Eu não era bom o suficiente. Nunca seria o suficiente. Eu estava quebrado, dobrado, desagradável. Então, em vez de enfrentar a inevitável agonia de perdê-la, eu terminei com a bela e brilhante Julia Roberts”, confessou Matthew Perry.