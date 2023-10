Mariana Rios relata momento exato do assalto em sua mansão; objetos de luxo roubados

Mansão de Mariana Rios foi assaltada no fim de semana (Divulgação/Danilo Borges)

A atriz e apresentadora Mariana Santos chocou os fãs ao revelar em que momento sua casa, que fica em um bairro nobre de São Paulo, foi assaltada. Pelo Instagram, a celebridade contou que os ladrões aproveitaram um momento em que não tinha ninguém na residência de luxo.

Em seguida, a famosa, que atuou em diversas novelas da TV Globo, afirmou que diversos objetos de luxo foram levados: “Várias coisas de valor foram roubadas”, escreveu Mariana.

A atriz, que foi revelada em uma das temporadas da novela teen Malhação, contou aos seguidores que descobriu o assalto ao ver as câmeras de segurança: “Muito ruim ver imagens de pessoas invadindo sua casa, roubando o que você comprou e conquistou com seu trabalho”.

Segundo a atriz, que trabalha na Record TV, a polícia tem as imagens do assalto e está trabalhando para solucionar o caso. Mas, Mariana Rios fez um apelo aos seus amigos e seguidores para conseguir resgatar os seus produtos.

“Peço a todos que trabalham com sites e vendas de artigos de luxo que me ajudem com alguma informação, se por acaso tiverem acesso a peças específicas e exclusivas das marcas: Chanel, Louis Vuitton, Fendi, Prada”, escreveu a famosa.

Em seguida, publicou uma sequência de fotos de 11 bolsas, um par de brincos e um colar. “Essas são as peças que consigo achar foto na internet. As restantes são exclusivas e não encontro imagem!”, concluiu a celebridade.

Mariana Rios e a Record TV

Depois de um tempo longe da TV, a atriz assinou com a Record TV e assumiu o reality show A Grande Conquista, que até o momento teve apenas uma temporada.

Com formato original, o programa nasceu depois da 2ª edição do reality Ilha Record, em 2022, que não saiu bem na audiência, depois que Sabrina Sato foi à TV Globo. No programa, famosos e anônimos vivem juntos na luta por um grande prêmio.

