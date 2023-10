Maira Cardi e sua empresa são alvos de novo processo judicial

A coach de emagrecimento e influenciadora digital Maíra Cardi voltou a se tornar ré na Justiça. Segundo informações, a influenciadora e sua empresa, Cura Você Consultoria, estão sendo alvo de um novo processo movido por Priscila Alencar Barbosa.

Conforme publicado pelo portal Metrópoles, que teve acesso aos autos da ação em questão, a autora disse seguir a coach e influenciadora nas redes sociais e afirma que confiava nos conteúdos publicados por ela até que, em maio de 2021, Maíra divulgou um programa de imersão e treinamento em Marketing Digital, chamado “Mentes de Ouro e Marketing Digital”, com promessa de ganhos de até R$100 mil.

Segundo a ex-aluna de Maíra, a influenciadora agiu de forma desonesta ao apresentar aos seguidores uma parceria comercial inexistente. Na teoria, a aluna poderia realizar vendas para as seguidoras da influenciadora, que na época representavam um número de mais de seis milhões.

A aluna então teria adquirido a imersão pelo valor de R$997 com a expectativa de alcançar seus sonhos e se tornar independente financeiramente. No entanto, o curso em questão se mostrou ser apenas um aglomerado de informações básicas sobre marketing que estão disponíveis por meio de mecanismos de busca.

Informações controversas

Ainda segundo a publicação realizada pelo Metrópoles, Maíra teria utilizado suas redes sociais para dar novas informações sobre o empreendimento, sendo estas completamente diferentes das que foram passadas aos seguidores no momento da comercialização do curso. Com isso, a aluna tentou buscar o reembolso do valor investido, mas não teve sucesso.

No processo em questão, a ex-aluna solicitou os danos materiais referentes ao valor pago pelo curso, e lucros cessantes equivalente aos valores que ela deixou de ganhar por conta do ocorrido. Ela também fez uma solicitação de danos morais, totalizando uma causa com valor de R$276.997.

Agora, a ex-aluna de Maíra aguarda a citação de Maíra ou da empresa Cura Você, que recentemente foi condenada em um caso extremamente parecido com o apresentado.

Relembre o outro caso

No início do mês de outubro, a influenciadora e coach de emagrecimento Maíra Cardi foi condenada pela Justiça de São Paulo em uma disputa movida por uma de suas ex-alunas. Na ocasião, ela e sua empresa, a Cura Você Consultoria, foram condenadas a pagar R$829,80 para a mulher que teria adquirido um dos cursos de Maíra.

Segundo informações, a seguidora em questão teria pedido o reembolso do valor investido no curso depois de não receber os ganhos prometidos pela influenciadora durante a divulgação do curso em questão.

A defesa de Maíra e de sua empresa afirma que o curso foi entregue e que a parceira foi disponibilizada por meio do programa de afiliados. No entanto, a Justiça se mostrou favorável a seguidora e determinou o pagamento do valor de reembolso pelo curso adquirido.

