Khloe Kardashian expressa receios com mudança do ex

Khloe Kardashian, estrela do reality show The Kardashians, abriu seu coração sobre a mudança de seu ex-namorado, Tristan Thompson, em um episódio recente. Ela revelou que essa mudança foi uma experiência "agridoce" e que seus maiores receios giram em torno do impacto que isso terá em sua filha de 5 anos, True, de acordo com o Mirror.

A emocionante conversa ocorreu em um episódio recente do programa, onde Khloe compartilhou seus sentimentos sobre Tristan, com quem teve a filha em 2018. Ela admitiu que, apesar das dificuldades passadas em seu relacionamento, eles haviam desenvolvido uma dinâmica saudável de co-paternidade. No entanto, a mudança de Tristan para longe de sua casa trouxe à tona sentimentos complexos.

Em uma confissão sincera, Khloe expressou: "meu maior medo inicial é sobre True. Tatum é muito jovem para entender o que está acontecendo, mas True, isso vai afetá-la?".

Khloe continuou: "basicamente, na memória dela, nunca teve seu pai morando com ela, e agora, de repente, ele está morando com ela, colocando-a para dormir todas as noites e construindo um relacionamento que eu não quero prejudicar".

Relacionamento conturbado

A relação de Khloe e Tristan teve altos e baixos desde que começaram a namorar, em 2016. As notícias de sua traição enquanto ela ainda estava grávida abalaram o relacionamento.

Embora tenham superado essa fase turbulenta, a separação final ocorreu quando Khloe descobriu que Tristan havia tido um filho com outra mulher em 2021.

Após a separação, Tristan mudou-se temporariamente para a casa de Khloe após o falecimento de sua mãe. Ele trouxe consigo seu irmão mais novo, Amari, devido a danos em sua própria residência.

Khloe enfatizou a importância de estabelecer limites e transparência, mesmo durante esse período complicado, enquanto ambos tentam criar uma atmosfera saudável para sua filha.

A história de Khloe Kardashian e Tristan Thompson continua a cativar o público, deixando muitos ansiosos para ver como essa relação se desenvolverá e como essa nova fase afetará suas vidas.