Kelly Rowland afirma que Meghan Markle era “real” antes de se casar com “aquela família”

Em uma revelação recente, a cantora e amiga de Meghan Markle Kelly Rowland afirmou que a Duquesa de Sussex já era "real" antes de se casar com o Príncipe Harry e entrar para a família real britânica. A declaração veio após o encontro das duas durante um show no SoFi Stadium, em Los Angeles (EUA), no mês passado.

Kelly Rowland e Meghan Markle se conheceram durante a turnê mundial "Renaissance" de Beyoncé, realizada no verão. O encontro aconteceu em setembro de 2023, e desde então, as duas mantiveram uma amizade próxima. Kelly Rowland, ex-membro do grupo Destiny's Child, compartilhou detalhes sobre seu relacionamento com a Duquesa de Sussex.

Durante uma entrevista ao Mirror, Kelly Rowland expressou sua opinião sobre Meghan Markle, afirmando que acredita que todos têm uma essência "real" dentro de si antes de qualquer título ou posição na sociedade.

Ela disse: "ela era real antes de fazer parte daquela família. Acredito que todos nós somos realeza antes de tudo. Devemos nos valorizar como seres humanos, como pessoas".

Meghan Markle, ex-atriz, tornou-se parte da Família Real Britânica em maio de 2018, após seu casamento com o Príncipe Harry, que ocorreu na primavera de 2018, em Windsor.

No entanto, o casal abdicou de seus deveres como membros sênior da realeza e se mudou para os Estados Unidos, estabelecendo-se na comunidade de Montecito, na Califórnia, onde agora convive com diversas celebridades.

Uma amizade real

A amizade entre Meghan, Kelly Rowland e a atriz americana Kerry Washington floresceu durante um encontro em Nova York, durante a Semana da Saúde Mental. O trio compartilhou sua paixão por Beyoncé e o fato de serem mães de dois jovens filhos.

O Príncipe Harry e Meghan estiveram em Manhattan recentemente para a Cúpula dos Pais da Fundação Archewell, focada na saúde mental em uma era digital. Durante a visita, o casal foi visto em um grande comboio de sete carros, aparentemente para evitar outro "quase catastrófico" episódio de perseguição de veículos.