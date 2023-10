Justin Timberlake desativa comentários no Instagram após polêmicas em livro de Britney

Britney Spears lançou recentemente seu livro de memórias, intitulado "The Woman In Me", que trouxe à tona informações surpreendentes sobre o músico Justin Timberlake, resultando em uma onda de indignação entre os fãs do cantor.

Como reação a essa onda de ódio online, Justin tomou uma medida drástica, desativando os comentários em seu perfil no Instagram, limitando as mensagens exibidas em suas fotos, de acordo com o Mirror.

Entre as alegações feitas por Britney Spears no livro, destaca-se a afirmação de que Justin Timberlake a teria engravidado, mas não desejou ser pai, levando-os a optar por um aborto. Além disso, a princesa do pop alegou que Justin adotava uma postura culturalmente insensível ao incorporar elementos da cultura negra em sua identidade.

Britney descreveu a experiência de sua ex-banda, *NSYNC, afirmando que "eles eram garotos brancos, mas amavam o hip-hop. Para mim, isso os distinguia dos Backstreet Boys, que pareciam conscientemente posicionar-se como um grupo branco. *NSYNC convivia com artistas negros. Às vezes, eu achava que eles forçavam a barra para se encaixar".

Uma fonte revelou ao Page Six que Justin tomou a decisão de desativar os comentários em seu perfil no Instagram como uma forma de se proteger das "coisas odiosas e repugnantes" que as pessoas estavam dizendo sobre ele.

Além disso, um informante revelou ao Daily Mail que ele "não está feliz" com as alegações de Britney, embora ainda não tenha conversado com ela a respeito. Até o momento, Justin não se pronunciou publicamente sobre as polêmicas.

Anteriormente, já havia sido noticiado que Justin estava "nervoso" com o lançamento do livro de Britney. Uma fonte havia dito: "há informações importantes sobre Justin Timberlake que podem ser compartilhadas no livro que aconteceram durante o relacionamento deles. Ela pode ou não tê-las publicado, mas, se o fizer, certamente o pintará de forma desfavorável? novamente". A fonte ressaltou na época que Britney não necessariamente "ataca" Justin, mas utiliza o livro como uma oportunidade para contar sua verdade.

Informações legais

No entanto, antes da publicação do livro de memórias, Britney supostamente recebeu um aviso para remover certas informações do livro ou enfrentar possíveis consequências legais. Ainda não está claro que informações precisamente foram solicitadas a serem removidas e se, de fato, foram retiradas do livro.

Uma fonte do The Sun afirmou: "advogados exigiram ver o livro de Britney antecipadamente e insistiram na remoção de algumas revelações. Ainda há muitas histórias surpreendentes, mas Timberlake e Farrell estavam conscientes do que poderia ser dito sobre eles".

A polêmica desencadeada pelo livro de Britney Spears continua a gerar discussões acaloradas e deixar fãs e curiosos ansiosos por mais revelações nos próximos capítulos desta intrigante história.