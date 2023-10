Guerra em Israel: Mateus Solano opina sobre postura tomada contra o Hamas

Mateus Solano deixou o seu personagem no remake de Elas por Elas de lado e usou as redes sociais para falar sobre a guerra entre Israel e Hamas, que começou no dia 7 de outubro. Em seu perfil oficial, o famoso vilão da novela Amor à Vida, disse que não apoia Israel na guerra contra a o Hamas mesmo sendo judeu.

“Me pressionam por um posicionamento e eu não sou absolutamente a favor de como Israel vem se portando em relação ao conflito”, escreveu ele no Instagram.

No ar na adaptação mais recente da novela Elas por Elas, vivendo o personagem Jonas, o famoso relatou que é totalmente contra o terrorismo de onde quer que ele surja: ‘Acho que Israel e os judeus pelo mundo deviam estar na busca por soluções pacíficas, dispostos mais a ceder e a dialogar do que a ditar soluções e marcar terreno”.

Remake de Elas por Elas: Mateus Solano vive Jonas na adaptação (Estevam Avellar/Globo)

LEIA TAMBÉM: BBB: Audiência em queda? Globo fecha patrocinadores dois meses antes da estreia

Em seu perfil no Instagram, o ator da TV Globo disse ser contra o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu: “Ele não me representa nem a nenhum outro judeu que quer a paz”. Por fim, o contratado da TV Globo, que também foi jurado do The Masked Singer Brasil em 2023 contou que vai à sinagoga em determinadas datas e tem muito orgulho de “fazer parte de um povo sobrevivente, tão perseguido há milênios”.

Atriz Gabriela Duarte viajou para Tel Aviv

A atriz Gabriela Duarte usou suas redes sociais para contar aos fãs que está em Israel, país que entrou em guerra contra o grupo terrorista Hamas, que comanda a Faixa de Gaza. No desabafo, a famosa disse que chegou a ouvir mísseis, mesmo estando em Tel Aviv, maior centro econômico daquele lugar.

Gabriela Duarte viajou com os filhos para Israel (Reprodução/Instagram)

“Estou aqui desde sexta-feira (06), mal cheguei e no dia seguinte, às 6 horas da manhã, começou a acontecer tudo que vocês estão vendo”, começou a atriz, que viajou com os dois filhos e busca uma forma de retornar ao Brasil.

Gabriela Duarte também disse que os mísseis não passaram despercebidos. Em seu depoimento, a famosa contou que mesmo em Tel Aviv, que não é tão o foco no momento, o primeiro míssil eu consegui ouvir do hotel em que estava hospedada, logo às 6h30 da manhã.

LEIA TAMBÉM: Remake de Elas por Elas: maratone agora a versão original da novela; saiba onde