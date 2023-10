Foto de "Friends" viraliza após a trágica morte de Matthew Perry

Após a notícia do falecimento de Matthew Perry, uma imagem da série de TV "Friends" começou a circular nas redes sociais. A foto mostra Matt LeBlanc, que interpretou Joey Tribbiani, olhando para a cadeira vazia que costumava ser ocupada pelo personagem Chandler Bing, interpretado por Perry.

Essa cena específica ocorreu na segunda temporada da série, quando Joey decide se mudar do apartamento que compartilhava com Chandler após ganhar uma quantia substancial de dinheiro com um trabalho de atuação. A imagem evocou uma onda de tristeza e choque entre os fãs, que rapidamente a compartilharam, expressando seus sentimentos pela morte súbita de Matthew Perry.

Comentários como "uma das mortes de celebridades mais devastadoras", "por que você teve que fazer isso, meu Deus" e "uma homenagem perfeita" inundaram as redes sociais. Fãs criaram vínculos emocionais profundos com a série "Friends", tornando a notícia da morte de Perry ainda mais dolorosa.

Livro de memórias

Matthew Perry, conhecido por seu papel como Chandler Bing, foi encontrado morto em sua casa em Los Angeles no sábado (28/10). A causa da morte aparente foi afogamento, e equipes de emergência foram chamadas após um jogo de Pickleball, um esporte similar ao tênis.

Perry enfrentou batalhas pessoais com o abuso de substâncias ao longo de sua vida. Ele detalhou essas lutas em seu livro de memórias de 2022, "Friends, Amantes e a Grande Coisa Terrível".

Apesar de manter suas batalhas longe dos olhos do público por anos, Perry revelou em 2016 que não se lembrava de filmar três temporadas da série devido ao seu estado na época. Ele chegou a admitir que estava tomando 55 comprimidos de Vicodin por dia e perdeu muito peso durante um período crítico.

Além disso, ele compartilhou que sua adição a opioides causou a ruptura de seu cólon aos 49 anos, o que o levou a uma condição de risco de vida. Passou duas semanas em coma, seguidas de meses no hospital e 14 cirurgias para reparar o dano abdominal. Perry também buscou reabilitação 15 vezes em uma tentativa de superar seu vício.

A última postagem de Perry no Instagram, compartilhada pouco antes de sua morte, mostrava imagens dele em sua piscina, com a legenda: "ah, a água quente faz você se sentir bem? Eu sou o Mattman". Em suas memórias, ele expressou o desejo de ser lembrado não apenas por sua atuação em "Friends", mas por seus esforços em ajudar pessoas que enfrentam o vício.

Em uma entrevista de 2022, Perry enfatizou que gostaria de ser lembrado por sua ajuda a pessoas lutando contra o vício, mais do que por sua carreira na série. Ele disse que o "melhor de si" era sua capacidade de ajudar aqueles que buscavam superar seus problemas com álcool e drogas.

Matthew Perry deixou uma marca indelével na cultura popular, mas seu desejo final era ser lembrado como alguém que usou sua fama e experiências pessoais para ajudar os outros. Seu legado transcende as risadas que ele trouxe como Chandler Bing e se estende à empatia e apoio que ele ofereceu àqueles que enfrentaram desafios semelhantes em suas vidas. A morte de Perry é uma perda não apenas para a indústria do entretenimento, mas também para todos aqueles cujas vidas ele tocou de maneira significativa.