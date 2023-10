Filha de Kurt Cobain se casa com filho de Tony Hawk em cerimônia conduzida por vocalista do REM

Frances Bean Cobain, filha do lendário vocalista do Nirvana, Kurt Cobain, uniu-se em matrimônio com Riley Hawk, filho do icônico skatista Tony Hawk. O casamento, ocorrido em 7 de outubro em Los Angeles (EUA), teve como ministro o vocalista do REM, Michael Stipe. A cerimônia reuniu dois mundos distintos: o da música e o do skate. Enquanto a notícia encanta os fãs, uma disputa familiar sobre uma guitarra lendária do pai de Frances permanece em andamento, diz o Mirror.

Controvérsia

Frances Bean Cobain e Riley Hawk, apaixonados desde 2021, celebraram seu amor em uma cerimônia íntima, com uma figura notável da música conduzindo a união. O casamento, no entanto, acontece em meio a uma controvérsia familiar relacionada a uma guitarra de Kurt Cobain. Esta disputa legal, que vem se arrastando, adiciona um toque de drama a essa união aparentemente feliz.

Kurt Cobain's Daughter, Frances Bean Cobain, Marries Tony Hawk's Son, Riley Hawk | Click to read more 👇 https://t.co/O3hXTsIvjM — TMZ (@TMZ) October 24, 2023

A disputa sobre a guitarra lendária de Kurt Cobain continua a envolver a família Cobain. A mãe de Frances, Courtney Love, está determinada a proteger o legado do falecido músico, enquanto seu ex-marido Isaiah Silva reivindica a posse do instrumento. Esta batalha legal, que envolve elementos de obsessão e crenças peculiares, adiciona uma camada complexa à vida já complicada da família Cobain.

Apesar do amor florescer no casamento de Frances Bean Cobain e Riley Hawk, a sombra da disputa familiar lança um desafio à felicidade. Enquanto eles embarcam nesta nova jornada juntos, a batalha pelo legado de Kurt Cobain continua, proporcionando um pano de fundo intrigante para essa união entre dois mundos tão distintos.