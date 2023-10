Fernanda Paes Leme revela "primeira selfie" da filha e fãs especulam semelhanças com pai

Grávida de seu primeiro filho, a apresentadora Fernanda Paes Leme emocionou os fãs ao revelar detalhes da gestação. Recentemente, após descobrir que está esperando uma menina, ela utilizou sua conta no Instagram para compartilhar um momento íntimo: a "primeira selfie" da sua bebê por meio de uma ultrassonografia.

Neste emocionante registro, Fernanda e seu namorado, Victor Sampaio, aparecem diante da imagem da filha ainda no ventre materno, divulgou o Zappeando.

A notícia da gravidez da apresentadora já havia movimentado as redes sociais, mas a última publicação trouxe ainda mais entusiasmo por parte dos fãs. O momento especial de ver a filha antes do nascimento emocionou a todos, e os seguidores de Fernanda Paes Leme não perderam tempo para expressar suas opiniões e palpites sobre a semelhança entre a bebê e seu pai.

No post, uma internauta comentou: "de perfil tá puxando o pai", sugerindo que a filha já exibia características que a faziam se assemelhar ao seu futuro pai, Victor Sampaio. Outra seguidora da apresentadora destacou: "narizinho do pai", enfatizando uma suposta semelhança no nariz da criança com o do pai.

Esse tipo de especulação sobre a semelhança entre os bebês e seus pais é comum entre os fãs e seguidores de celebridades. A expectativa e o carinho do público em relação à gravidez de uma figura pública como Fernanda Paes Leme tornam cada detalhe compartilhado ainda mais especial.

Com a gestação em andamento, os seguidores da apresentadora certamente aguardam ansiosamente por mais atualizações emocionantes sobre essa fase especial de sua vida.