Elenco de "Friends" devastado pela morte de Matthew Perry

A morte do ator Matthew Perry, sábado (28/10), deixou o mundo em luto. Perry, famoso por interpretar o icônico Chandler Bing na série "Friends", faleceu aos 54 anos em Los Angeles (EUA). O elenco principal da série, composto por Matt LeBlanc, Courteney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow e David Schwimmer, intérpretes de Joey, Monica, Rachel, Phoebe e Ross, respectivamente, ainda não se pronunciou publicamente sobre a trágica perda, informou o Metrópoles.

Fontes próximas aos atores revelaram ao Page Six que o elenco está "devastado" com a morte de Matthew Perry, a quem consideravam um verdadeiro "irmão". Segundo uma fonte ouvida pelo veículo, "todo o elenco está próximo, eles estão devastados porque estiveram juntos nos melhores e nos piores momentos".

Matthew Perry iniciou sua carreira como ator em séries de televisão e filmes, mas ganhou fama mundial como Chandler em "Friends", que foi ao ar de 1994 a 2004. Seu personagem sarcástico e engraçado na série o tornou querido por fãs de todo o mundo e lhe rendeu uma indicação ao Emmy de melhor ator coadjuvante em série de comédia, em 2002.

Após o término de Friends, Perry continuou a trabalhar na televisão, participando de séries como "Studio 60 On The Sunset Strip", "The Odd Couple", "Go On" e "The Good Wife". Além da atuação, ele também explorou a escrita e a produção de programas de televisão.

Fora das telas, Matthew Perry enfrentou desafios pessoais, incluindo lutas contra o vício em drogas. Em seu livro de memórias, "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing", lançado no ano passado, ele compartilhou suas experiências e como o vício afetou sua vida. Perry destacou que a nona temporada de Friends marcou o ano em que conseguiu se manter sóbrio, um feito que também o levou a uma indicação ao Emmy.

Ainda não há informações sobre como o elenco de Friends planeja homenagear Matthew Perry, mas é aguardado um comunicado conjunto dos atores em breve, dando aos fãs a oportunidade de compartilhar seu luto e suas lembranças do amado ator que fez parte de uma das séries mais icônicas da televisão.