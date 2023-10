“Dói demais”, diz irmã de Paulo Gustavo em vídeo inédito no dia em que o ator faria 45 anos

Juliana Amaral, irmã de Paulo Gustavo, publicou na madrugada desta segunda-feira (30) as redes sociais para divulgar um vídeo inédito do irmão no dia que ele faria 45 anos. O ator morreu aos 42 anos em 4 de maio de 2021, vítima de Covid-19.

No vídeo, Paulo Gustavo aparece brincando com a mãe Dona Déa, que dá alguns tapas no filho, que dá risada.

“A senhora me bateu! Aí, avisa a polícia, avisa a polícia, avisa a polícia!”, brinca ele.

Assista ao registro inédito a seguir:

“Itaipava, 03 de maio de 2020. Hora: 01:44h No dia que gravamos ele falou: Guarda, vou colocar nos créditos finais do ‘Minha Mãe É Uma Peça 4′. A gente gargalhou tanto vendo e revendo! Hoje, no dia do seu aniversário e dia do Humor (em sua homenagem), posto de presente esse vídeo para todos os seus fãs! A gente brincava assim, atazanando mamãe sempre com muito amor e nossa mente lúdica, graças a Deus! NUNCA cansávamos, era uma alegria e uma energia inexplicável, ficávamos acordados até não aguentar mais! Poxa vida! Dói demais! Tatau, muita saudade de vc! TE AMO PRA SEMPRE Até já! Deus, dai-me força! (30/10/23)”, escreveu.

Jojo Todynho usou as redes sociais para fazer um importante alerta sobre os cuidados com a saúde mental após a morte do influenciador digital e humorista Rodrigo de Souza Silva, de 24 anos, mais conhecido como Rodrigo Amendoim ou “Mendo”. O rapaz foi encontrado sem vida no apartamento em que morava em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, na Bahia, e o caso foi registrado como suicídio.

“Saúde mental não é brincadeira, depressão não é frescura. Não venda seus olhos para a sua realidade, para viver uma fantasia. Se você sabe que tem problema, se cuide. Em todos os aspectos da sua vida, se cuida”, disse Jojo ao falar sobre a morte de “Mendo”, ressaltando que ele sempre foi muito “educado e divertido” e que ela gostava muito de ver suas postagens (veja no vídeo abaixo).

