Cher revela: "não sou fã de Cher; não gosto de minha voz"

A lendária cantora Cher, conhecida como a Deusa do Pop, surpreendeu a todos em uma nova entrevista de capa para a revista Paper. Aos 77 anos, Cher revelou que não é fã de sua própria música e tem inseguranças sobre sua própria voz.

A discussão sobre o assunto surgiu quando Cher falou sobre seu novo álbum, intitulado "Christmas," sua primeira obra musical festiva. Embora tenha lançado dezenas de projetos musicais ao longo de sua carreira, ela admitiu que não gostou de todos eles.

"Ao longo dos anos, fiz tantos álbuns, e alguns que eu achei tão bons quanto eu poderia gostar de um álbum meu não foram sucessos. E outros dos quais eu não estava tão empolgada [foram]", comentou Cher, destacando que sua carreira teve altos e baixos no que diz respeito ao sucesso.

A cantora, famosa por hits como "Believe", revelou: "Eu gosto deste álbum. Não sou uma fã de Cher, mas gosto de fazê-lo. Quando ouço [Christmas], acho que funcionou".

Falta de autoestima

Cher então se aprofundou sobre o que não gosta em seu próprio catálogo musical, especialmente sua voz. "Eu nunca gostei muito da minha voz", disse ela à Paper. "Se eu tivesse escolha, provavelmente teria outra voz, mas não tive essa escolha. Recebi a voz da minha mãe".

Ela explicou que acha sua maneira de cantar "estranha" e não gosta de algumas de suas peculiaridades. "Minha voz não soa como a de um homem, nem como a de uma mulher. Está em algum lugar entre os dois. Tenho um estilo estranho", disse. "Faço o que você faz quando não consegue segurar uma nota: não pronuncio os 'R'. Acho que algumas consoantes são difíceis de cantar, então eu só as deixo abertas".

Apesar das inseguranças de Cher em relação à sua voz, sua carreira é marcada por 33 hits na lista Billboard Hot 100, provando que sua voz conquistou muitos fãs, independentemente de como ela se sente sobre ela.

Mesmo décadas de sucesso, no entanto, não mudaram sua opinião. "Eu nunca gostei muito. Quer dizer, as pessoas parecem gostar, e estou feliz da vida, mas eu não teria escolhido", concluiu Cher. "Gostei na minha mãe, e definitivamente é a voz da minha mãe. A dela é mais suave, a minha é mais marcante - diferente, mas igual, mas eu não acho que teria escolhido". Cher mostra que mesmo as lendas da música têm suas inseguranças.