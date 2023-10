Britney festeja sucesso do seu livro postando nude na praia

Britney Spears, aos 41 anos de idade, está celebrando o sucesso "histórico" de seu livro de memórias, intitulado "The Woman in Me", com uma foto ousada postada em sua conta do Instagram. A cantora de "Piece of Me" atraiu a atenção de todos ao posar de costas, exibindo seu corpo nu em uma praia não identificada, com os braços cobrindo os seios, de acordo com o NYPost.

O livro, que foi lançado no dia 24/10, conquistou a primeira posição nas listas de mais vendidos da Amazon e da Barnes and Noble.

Em uma postagem no Instagram, agora deletada, Britney agradeceu aos fãs por seu apoio e comemorou o feito: "está acontecendo!!! Meu livro é a memória de celebridade mais vendida da história, e é apenas o primeiro dia!!! Obrigada aos fãs que têm sido tão solidários!!! Amo todos vocês!!! #TheWomanInMe @gallerybooks @simonandschuster".

A cantora tem um histórico controverso de compartilhar fotos ousadas em seu Instagram, mas ela explicou em seu livro o motivo de adorar postar imagens naturais de seu corpo.

Ela escreveu: "eu sei que muitas pessoas não entendem por que gosto de tirar fotos de mim mesma nua ou em novos trajes, mas acredito que se tivessem sido fotografadas por outras pessoas milhares de vezes, manipuladas e posadas para a aprovação de outras pessoas, entenderiam que tiro grande prazer em me posicionar de maneira sexy e tirar minha própria foto, fazendo o que quiser com ela".

Ascensão

Além do sucesso de suas vendas de livros, Britney Spears tem mais um motivo para comemorar, já que seu catálogo musical registrou um aumento de 21% nas reproduções em streaming, de acordo com a Billboard.

Nos quatro dias que antecederam o lançamento de "The Woman in Me" (de 20 a 23 de outubro), o catálogo de Spears alcançou 8,89 milhões de streams sob demanda nos EUA, um aumento de 21% em relação ao período de rastreamento anterior (de 13 a 16 de outubro), que registrou 7,34 milhões de streams, conforme relatado pela Luminate.

Britney Spears, conhecida por sua carreira musical e sua vida pública, continua a surpreender e encantar seus fãs com sua ousadia e sucesso contínuo em várias frentes da indústria do entretenimento. A estrela pop parece estar pronta para escrever mais um capítulo em sua carreira com "The Woman in Me" e sua atitude audaciosa nas redes sociais.