Blackpink Jisoo e Ahn Bo-hyun se separam após breve romance

Jisoo, do famoso grupo Blackpink, e o ator sul-coreano Ahn Bo-hyun terminaram o relacionamento recentemente. De acordo com o canal JTBC, a separação ocorreu de forma natural devido às agendas lotadas dos dois. Representantes de Ahn Bo-hyun, conhecido por seu papel em "Itaewon Class", confirmaram a separação em um comunicado à Sports Chosun.

YG confirma que Jisoo do BLACKPINK está namorando com Ahn Bohyun depois que a Dispatch divulgou fotos de seu encontro na área da casa de Jisoo. pic.twitter.com/xXhC4GL12G — Nunca Pause O MV (@npomvtt) August 3, 2023

Jisoo, com 28 anos, e Bo-hyun, com 35, foram inicialmente vinculados romanticamente em agosto, quando foram vistos juntos em Seul, na Coreia do Sul. "Os dois estão se conhecendo com cuidado e com um bom sentimento. Agradecemos se vocês os observarem com olhos calorosos", declarou o comunicado à mídia.

Bo-hyun parece estar ocupado com os preparativos para o lançamento de seu filme "Noryang: Mar da Morte" em dezembro, conforme relatado pela JTBC. Além disso, seu outro filme, "2 O’Clock Date", também deve ser lançado em breve.

Enquanto isso, a estrela do sucesso "How You Like That" está considerando um papel no filme "Omniscient Reader’s Perspective", de acordo com as informações divulgadas.

Jisoo, que se tornou cantora e atriz, estreou nas telas em 2021 na série de TV sul-coreana "Snowdrop". Além disso, ela recentemente concluiu a turnê mundial com o Blackpink no mês passado. A banda feminina composta por Jennie Kim, Lalisa e Rosé estava em turnê desde outubro de 2022 com sua série de concertos "Born Pink".

No entanto, durante um show em Melbourne, Austrália, em junho, o grupo teve um susto. Durante a apresentação, Jennie Kim sofreu uma "condição deteriorante", o que levou ao cancelamento do show "Pink Venom". As imagens do incidente mostraram a cantora respirando com dificuldade e quase caindo no palco.

"Jennie expressou sua forte determinação em continuar a performance até o fim", afirmaram os representantes do grupo em um comunicado. "No entanto, seguindo o conselho médico no local, tomamos imediatamente medidas para garantir que ela receba o devido descanso e estabilidade".

Segundo o Page Six, na época, a estrela de "The Idol" havia acabado de estrear na série da HBO estrelada por Abel "The Weeknd" Tesfaye e Lily-Rose Depp. A série foi criticada por suas cenas de sexo perturbadoras e recebeu duras críticas por ser "comicamente ruim".