BBB: Audiência em queda? Globo fecha patrocinadores dois meses antes da estreia

Com A Fazenda 15 sendo exibida diariamente e enfrentando diversos contratempos, como a expulsão de Rachel Sheherazade e as acusações de importunação sexual dentro do reality show, a Globo confirma que o BBB segue sendo lucrativo e que todos os patrocinadores para o próximo ano estão garantidos.

Dois meses antes da estreia do Big Brother Brasil 24, a emissora enviou um comunicado onde reforça que “todas as cotas de patrocínio foram comercializadas”. Ao todo, o reality vai contar com 15 marcas, divididas em quatro categorias.

Mc Donald’s, Mercado Livre, Pantene, Ademicon, Amstel, Chevrolet, Downy, Esportes da Sorte, Hypera Pharma, Rexona, Seara e Stone continuam no reality show. Já CIF e Latam estreiam no BBB 24.

O Ifood, que ganhou muito destaque na edição de 2021, com Juliette e Gil do Vigor, está de volta ao confinamento. Quem também aparece são as marcas Delícia e Nestlé, que estarão atreladas a dinâmicas. Falando sobre a disputa entre A Fazenda e BBB, o aplicativo Kwai, que é um dos patrocinadores do reality show apresentado por Adriane Galisteu, também está no Big Brother Brasil do próximo ano.

“Celebramos o excelente desempenho comercial do BBB. Muitas marcas novas optaram em estar no programa e isso ressalta a relevância dele, tanto para o público quanto para as marcas, e a grande experiência da Globo em produzir realities de sucesso”, disse Manzar Feres, diretora de Negócios Integrados em Publicidade da Globo.

Os números do BBB 23 podem surpreender

No ano passado, o reality show da TV Globo foi visto por mais de 150 milhões de pessoas e acumulou quase 60 milhões de tweets, uma explosão de interação na web.

Ao longo da temporada, os perfis oficiais do BBB tiveram quase 4 bilhões de visualizações no Instagram e 64 bilhões no TikTok: “Em um cenário de atenção absolutamente pulverizada, só uma programação como a da TV Globo, com esse alcance simultâneo sensacional, é capaz de extrapolar as plataformas desse jeito”, disse ela.

