Ana Maria comemora aniversário de namorado 21 anos mais novo com beijão; saiba quem ele é

Ana Maria Braga, de 74 anos, comemorou o aniversário do companheiro, o jornalista Fábio Arruda, com um super beijo.

o registro da demonstração de carinho entre a apresentadora do ‘Mais Você' e o namorado, que celebrou 53 anos, aconteceu neste domingo (29).

“Que a nossa semana seja tão gostosa quanto um beijo apaixonado, uma paella fumegante e um monte de brigadeiros. Que dia maravilhoso foi esse de celebrar a nova primavera do nosso amado amigo Arruda, a delicadeza de sua alma, o aconchego do seu sorriso e seu amor pela minha rainha. Quem sabe um dia ele consiga me explicar o que é impedimento no futebol”, escreveu Bruno Astuto, amigo do aniversariante responsável pelo clique, no Instagram.

Segundo o site ‘Quem’, Ana Maria prefere manter um namoro discreto e assumiu a relação apenas em julho, mesmo estando com o rapaz desde março de 2022.

Quem é Fabio Arruda?

Ainda de acordo com o site, Fábio Arruda é jornalista, especializado em cobertura de eventos esportivos. Atualmente ele está trabalhando nos bastidores do programa da namorada.

LEIA TAMBÉM: Guerra em Israel: Mateus Solano opina sobre postura tomada contra o Hamas

BBB: Audiência em queda? Globo fecha patrocinadores dois meses antes da estreia

Com A Fazenda 15 sendo exibida diariamente e enfrentando diversos contratempos, como a expulsão de Rachel Sheherazade e as acusações de importunação sexual dentro do reality show, a Globo confirma que o BBB segue sendo lucrativo e que todos os patrocinadores para o próximo ano estão garantidos.

Dois meses antes da estreia do Big Brother Brasil 24, a emissora enviou um comunicado onde reforça que “todas as cotas de patrocínio foram comercializadas”. Ao todo, o reality vai contar com 15 marcas, divididas em quatro categorias.

Mc Donald’s, Mercado Livre, Pantene, Ademicon, Amstel, Chevrolet, Downy, Esportes da Sorte, Hypera Pharma, Rexona, Seara e Stone continuam no reality show. Já CIF e Latam estreiam no BBB 24.

O Ifood, que ganhou muito destaque na edição de 2021, com Juliette e Gil do Vigor, está de volta ao confinamento. Quem também aparece são as marcas Delícia e Nestlé, que estarão atreladas a dinâmicas. Falando sobre a disputa entre A Fazenda e BBB, o aplicativo Kwai, que é um dos patrocinadores do reality show apresentado por Adriane Galisteu, também está no Big Brother Brasil do próximo ano.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Mariana Rios relata momento exato do assalto em sua mansão; objetos de luxo roubados

⋅ A Fazenda: Quase desconhecida, esta peoa virou a favorita; você concorda?

⋅ A Fazenda: Atacado na web, Cezar Black pode ir ao tribunal; entenda tudo!