Advogado de Schumacher explica por que a condição do ícone da F1 é mantida em sigilo e a família não divulga atualizações

O advogado de Michael Schumacher disse que a sua família está mantendo a sua saúde em privado para proteger a sua “auto-revelação voluntária”.

O atual estado de saúde e condição do heptacampeão de F1 tem sido mantido em segredo desde o seu terrível acidente de esqui em dezembro de 2013, como detalhado pelo site Daily Star.

Schumacher sofreu uma grave lesão cerebral depois de bater a cabeça numa pedra enquanto esquiava nos Alpes.

Após inicialmente ter sido colocado em coma induzido até junho de 2014, o ex integrante da Ferrari deixou o hospital onde estava internad e foi transferido para a sua casa para mais tratamento e reabilitação privada.

Enquanto as pessoas fora do seu círculo familiar permanecem sem detalhes sobre a sua condição, o seu advogado, Felix Damm, deixou claro por que eles continuam mantendo as coisas em segredo.

“Sempre se tratou de proteger assuntos privados”, disse Damm ao canal alemão LTO. “Nós consideramos se um relatório final sobre a saúde de Michael poderia ser a forma certa de fazer isso”.

“Mas isso não teria sido tudo e teria que haver ‘relatórios sobre o nível’ constantemente atualizados, e não caberia à família quando o interesse da mídia pela história cessasse. Eles poderiam retomar esse relatório repetidas vezes e perguntar: ‘E como está agora’, um, dois, três meses ou anos após a mensagem”.

“Se quiséssemos então tomar medidas contra esta divulgação, teríamos de lidar com o argumento da auto-revelação voluntária.”

A auto-revelação voluntária é o precedente que impede as pessoas de reivindicarem o direito à privacidade se a informação já tiver sido compartilhada publicamente por elas próprias ou por um representante.

Embora não tenha entrado em detalhes específicos, o ex-companheiro de equipe de Schumacher, Johnny Herbert, sugeriu recentemente que a condição da lenda da F1 ainda não é boa. Ele disse: “Nunca há notícias. O que sabemos é que nunca ouvimos notícias positivas.”

Com informações do site Daily Star