A Fazenda: Quase desconhecida, esta peoa virou a favorita; você concorda?

Para Cezar Black e Alicia X, que viveram juntos as emoções do paiol, a pessoa favorita para chegar até a final de A Fazenda 15 não é nem André Gonçalves e nem Lucas Souza. Sem Rachel Sheherazade no reality, eles apontam para outra celebridade.

Após a eliminação de Kamila Simioni, a dupla expressou sua opinião sobre quem poderia ser a favorita do público no atual cenário do jogo. Para ambos, Kally Fonseca pode surpreender.

“Acho que ela é favorita pra caralho. Ela é muito o que o público do Brasil gosta. Se ela estivesse odiada, ela já teria saído”, disse Alícia X, concordando com o ex-BBB.

A Fazenda 15: Kally Fonseca vira favorita para ganhar o reality (Reprodução/Instagram)

Cezar Black, concordando com essa perspectiva, especulou sobre como o discurso de Adriane Galisteu reflete o desejo do público brasileiro: ”Estou refletindo sobre isso também. O discurso enfatizou o tipo de pessoa que o Brasil quer que sejamos”.

Mas, para o ex-BBB também é preciso ter calma, afinal falta muito tempo para A Fazenda 15 terminar. Alícia também destacou outras qualidades da possível campeã: “Ela é autêntica, enérgica”, destacou a famosa.

A peoa ainda disse que Kally Fonseca é uma participante que consegue “analisar bem as pessoas”. Mas, no fim, ela também chegou a afirmar que a famosa “tem alguns erros, mas tem muito mais acertos, muitos sentimentos”.

Ex-A Fazenda diz ser “mãe leoa”

Deolane Bezerra voltou às redes sociais para fazer um desabafo sobre maternidade. A ex-peoa de A Fazenda 14 é mãe de Gilliard, de 18 anos, Kayky, de 16, e Valentina, de 7.

Deolane Bezerra, ex-A Fazenda 14, diz ser "mãe leoa" (Reprodução/Instagram)

Em um vídeo, onde ela falou sobre a ideia de contar sua história em um filme, a advogada famosa afirmou aos seus seguidores que é uma mãe leoa ao máximo e que não passa a mão na cabeça dos três filhos: “Sucesso é ver todos que estão ao meu lado bem encaminhados na vida”, definiu a celebridade.

Sendo uma das participantes mais polêmicas de sua temporada dentro do reality show rural, Deolane Bezerra afirmou que sabe que tem defeitos e qualidades: “Nessa trajetória, agora eu posso me presentear. Obrigado, Deus, deu tudo certo”, declarou.

