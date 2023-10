A Fazenda: Atacado na web, Cezar Black pode ir ao tribunal; entenda tudo!

Mesmo dentro do confinamento de A Fazenda 15, Cezar Black vai processar quem está lhe atacando nas redes sociais. Uma nota divulgada por sua equipe afirma que nenhum tipo de discriminação será aceita.

“A equipe do participante vem por meio desta nota oficial se pronunciar e afirmar que: qualquer tipo de atitude discriminatória não será mais tolerada. Nosso jurídico já está trabalhando mediante constantes denúncias”, relata um trecho do documento.

A Fazenda 15: Cezar Black é atacado por haters na web (Reprodução/PlayPlus)

Os ataques na web começaram depois que Cezar Black e Shayan se abraçaram. A cena foi alvo de haters, que lançaram diversos comentários questionando a orientação sexual do enfermeiro, que está em A Fazenda 15.

LEIA TAMBÉM: Os anjos revelam para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

“Cezar já estava acostumado com questionamentos sobre sua sexualidade aqui fora e sempre levou isso na brincadeira. No entanto, isso não justifica e nem abre espaço para o desrespeito como temos visto agora”, diz outro trecho.

No perfil, a equipe de Black diz que os ataques nas redes sociais começaram na última sexta-feira (27), quando uma imagem do reality show rural foi tirada de contexto e começou a circular na web. Segundo a nota, a intenção é prejudicar a imagem dentro do programa.

LEIA TAMBÉM: Guerra em Israel: Mateus Solano opina sobre postura tomada contra o Hamas

Por fim, as pessoas que cuidam das redes do ex-BBB dizem que Cezar Black construiu vínculo de amizade com vários famosos em A Fazenda 15 e que ele e Shay merecem respeito! Assim como qualquer outro participante do programa.

Ex-BBB fala em favoritismo em A Fazenda

Para Cezar Black e Alicia X, que viveram juntos as emoções do paiol, a pessoa favorita para chegar até a final de A Fazenda 15 não é nem André Gonçalves e nem Lucas Souza. Sem Rachel Sheherazade no reality, eles apontam para outra celebridade.

A Fazenda 15: Kally Fonseca escapou da roça e sabe analisar o jogo, afirmam os adversários (Reprodução/Instagram)

Após a eliminação de Kamila Simioni, a dupla expressou sua opinião sobre quem poderia ser a favorita do público no atual cenário do jogo. Para ambos, Kally Fonseca pode surpreender.

“Acho que ela é favorita pra caralho. Ela é muito o que o público do Brasil gosta. Se ela estivesse odiada, ela já teria saído”, disse Alícia X, concordando com o ex-BBB.

LEIA TAMBÉM: BBB: Audiência em queda? Globo fecha patrocinadores dois meses antes da estreia