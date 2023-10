Remake de Elas por Elas: maratone agora a versão original da novela; saiba onde

O remake de Elas por Elas segue no ar na TV Globo, onde tenta conquistar uma boa audiência. Mas, para quem acha que nada substitui a novela original, escrita por Cassiano Gabus Mendes, a sugestão é maratonar os capítulos no streaming.

Mesmo com o remake em curso, o Globoplay segue exibindo as cenas originais de Elas por Elas, que contou com a direção de Paulo Ubiratan e está no catálogo de clássicos da dramaturgia.

Exibida originalmente em 1982, a novela resgata os personagens e atores icônicos da TV brasileira, como o detetive Mário Fofoca, que foi interpretado por Luis Gustavo.

Globo deve investir em mais um remake e alguns nomes já começam a ser cotados para o elenco (Foto: Divulgação/Globo)

Mas, as sete protagonistas originais não ficam para trás. Afinal, além de um grande drama, o enredo de Elas por Elas mostra qual foi o destino de cada uma dessas mulheres, que se reúnem depois de um convite feito por Márcia, personagem interpretada por Eva Wilma, que acha em suas lembranças uma foto com as amigas.

Vale destacar que, além de Eva Wilma, a versão original é protagonizada por Helena (Aracy Balabanian), Adriana (Esther Góes), Wanda (Sandra Bréa), Carmem (Maria Helena Dias), Marlene (Mila Moreira) e Natália (Joana Fomm), que são colegas desde a época da escola e, após 20 anos sem se ver, ela começa uma saga.

Remake de ‘Elas por Elas’ conta com grandes mudanças após decisões da alta cúpula da Globo (Foto: Divulgação/Globo)

Depois de conseguir localizar todas, Márcia organiza um evento em sua casa, mas não imagina como suas vidas ficarão novamente entrelaçadas com o passado do grupo e as coincidências surpreendentes do presente.

O gosto amargo de Elas por Elas

A grande aposta da Globo não está muito bem. Mesmo melhor do que Fuzuê, que está na UTI das novelas da emissora, o remake conquista números baixos para a direção.

Segundo dados da Grande São Paulo, entre 9 e 13 de outubro, a adaptação de Elas por Elas teve sua pior média semanal, conquistando apenas 16,1 pontos na soma de todos os capítulos inéditos.

