Rainha Elizabeth brilhou em esquete de Paddington Bear após dica gentil do diretor

A Rainha Elizabeth, recentemente falecida, impressionou a todos com sua atuação no icônico esquete ao lado de Paddington Bear, revelando que uma dica especial foi a chave para o sucesso, mesmo enquanto sua saúde declinava, como aponta artigo do Mirror.

Durante as celebrações de seu Jubileu de Platina, a Rainha surpreendeu a todos ao estrelar um esquete ao lado do travesso ursinho peruano, Paddington. O esquete, que ocorreu em junho de 2023, encantou fãs e até mesmo sua própria família.

Na época da gravação, a saúde da Rainha já estava em declínio, e o longo dia de filmagens começava a cobrar seu preço. O momento culminante do esquete envolveu Paddington e Elizabeth II conversando sobre o que guardavam consigo mesmos. Simon Farnaby, ator que também participou do esquete, agora compartilhou como a Rainha estava enfrentando dificuldades com a última fala, até que o diretor lhe deu um conselho genial.

Segundo Farnaby, houve um momento em que Paddington diz "eu guardo meus sanduíches de marmelada em meu chapéu, para emergências." A Rainha responde, "eu também. Eu guardo as minhas aqui", enquanto apontava para sua bolsa.

Betinha arrasou!!🤩👑 O ursinho Paddington e a rainha britânica Elizabeth II se uniram de forma inédita em um... Posted by Coisinhas Simples & Delicadas on Monday, June 6, 2022

No entanto, a entrega da Rainha na fala foi inicialmente muito rígida. O diretor interveio e pediu: "majestade, poderia ser um pouco mais gentil?". A Rainha, sempre doce, prontamente respondeu, "peço desculpas, claro."

O diretor insistiu, "como se estivesse falando com seus netos". E ela concordou, dizendo: "oh, claro. Peço desculpas". A persistência valeu a pena, pois, mesmo estando cada vez mais cansada, a Rainha finalmente entregou a fala perfeita, após a dica do diretor, o que, segundo Farnaby, foi "realmente doce e adorável."

O esquete completo mostrou um chá da tarde entre Paddington e a Rainha durante uma festa no Palácio. Em meio a essa data um tanto caótica, Paddington acidentalmente suja o rosto de um mordomo com um cone de creme, antes de revelar que guardava uma sanduíche de marmelada debaixo de seu famoso chapéu vermelho para mantê-la seguro.

A Rainha, por sua vez, retirou sua icônica bolsa preta para revelar que também tinha uma sanduíche de marmelada guardado.

O vídeo foi mantido em segredo do público e até mesmo da Família Real, incluindo os bisnetos da falecida Rainha, que são fãs do urso fictício. A surpresa foi evidente quando as câmeras de TV capturaram a Família Real, que estava presente na festa, rindo e se alegrando com o esquete.

Apenas três meses após a transmissão do esquete na BBC, antes do concerto do Jubileu de Platina no Palácio de Buckingham, a Rainha partiu tranquilamente aos 96 anos em Balmoral. Os enlutados deixaram sanduíches de marmelada entre as homenagens florais que se acumularam diante das residências reais.