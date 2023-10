Rafa Justus garante: "ignoro as críticas nas redes sociais"

Cheia de seguidores, a jovem Rafa Justus abriu um papo com eles e foi questionada sobre críticas, respondendo de forma direta. Usando o Instagram, Rafa Justus respondeu recentemente a perguntas de fãs, e explicou como encara críticas nas redes sociais. Segundo a menina - que é filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus e, portanto, está sob os holofotes desde que nasceu - ela vê tudo com maturidade.

Imagem: Instagram

"Não lido, ignoro! Não vou deixar de ser quem sou por causa dessas pessoas que preferem criticar minha vida em vez de cuidar da delas", disse ela, explicando como faz isso. "Mantenho minha mente sempre aberta, tomando cuidado para não levar para o lado pessoal. Cabeça erguida sempre! Tenho muita sorte de ter um apoio familiar maravilhoso", disse.

Lidar com críticas nas redes sociais pode ser um desafio, especialmente quando você é uma figura pública com uma grande base de seguidores, como é o caso de Rafa Justus. No entanto, a jovem influenciadora compartilhou sua abordagem para lidar com comentários negativos de maneira saudável e construtiva, relatou o Zappeando.

Imagem: Instagram

Rafa Justus oferece uma perspectiva valiosa sobre como enfrentar críticas online, demonstrando que é possível manter a integridade e autoestima em um ambiente digital muitas vezes implacável. Suas palavras servem como um lembrete importante de que o julgamento dos outros não deve definir quem somos e como vivemos nossas vidas nas redes sociais.