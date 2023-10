Olivia Rodrigo surpreende os filhos de Jimmy Kimmel com uma serenata épica

Olivia Rodrigo ajudou Jimmy Kimmel a conquistar pontos valiosos como "pai legal" com seus filhos.

A cantora de "Drivers License" "pegou uma carona" com Kimmel, sua esposa Molly McNearney e seus dois filhos, Jane, 9 anos, e William John "Billy", 6 anos, a caminho da escola em um VinFast, cantando músicas para um segmento gravado no programa "Jimmy Kimmel Live".

No vídeo lançado na terça-feira (24/10), Kimmel e sua esposa estão na frente, com Jane e Billy entediados no banco de trás, discutindo o quanto não gostam da escola.

"Oh, há uma carona ali, devemos pegá-la?", Kimmel perguntou quando o carro virou para revelar Rodrigo, de suéter lilás e shorts pretos, com o polegar para fora.

"Oh meu Deus, Billy, é a Olivia Rodrigo," disse Jane, atônita, cobrindo o rosto com as mãos. "Oi! Vocês se importam se eu pegar uma carona?", Rodrigo disse com um grande sorriso enquanto entrava no banco de trás.

Boa interação com as crianças

Embora as crianças parecessem chocadas, Rodrigo fez um bom trabalho aquecendo-as, perguntando a Jane qual era sua música favorita dela. "Eu realmente gosto da 'Balada de uma Garota Educada em Casa'", compartilhou Jane.

"Essa também é uma das minhas favoritas, é tão doce, obrigada por dizer isso", respondeu Rodrigo. Quando incentivado por sua mãe, Billy então deu sua opinião: "a música 'Traz Ele de Volta'".

O trio do banco de trás passou a cantar as músicas no som do carro, com a escolha de Jane em primeiro lugar, seguida pela de Billy. Quando chegaram à escola, Rodrigo se despediu dos irmãos com um abraço. "Obrigada, pessoal, me sinto tão amada!"

Depois que sua mãe a ajudou a colocar a mochila, Jane murmurou mais um "oh meu Deus", enquanto se afastava do carro.

Gratidão pelo ato de Olivia

"Obrigado por acordar cedo e dar aos meus filhos uma grande emoção", disse Kimmel mais tarde durante a participação de Rodrigo no programa, explicando à plateia que seus filhos ouvem sua música todos os dias durante a viagem matinal.

"Foi muito divertido. Espero que eles tenham se divertido", respondeu Rodrigo, enquanto Kimmel a agradecia novamente. "Ah, foi um prazer."

Ver as pessoas ouvirem sua música ainda é uma experiência nova para Rodrigo desde que lançou seu primeiro álbum, "Sour", durante a pandemia.

"Nunca consegui experimentar nenhum dos eventos divertidos que acompanham o lançamento de um álbum!" disse a vencedora do Grammy, três vezes, à People no mês passado, antes de um evento de audição para seu segundo álbum, "Guts". "Nunca consegui ver as pessoas ouvindo as músicas pela primeira vez. É realmente divertido".

"Eu devo muito aos meus fãs", continuou ela no evento da Spotify x American Express. "Quando você está fazendo o álbum, sempre tem sua música favorita, e meu produtor tem sua música favorita, e a gravadora tem sua música favorita, mas às vezes você não sabe realmente quais músicas as pessoas vão escolher como suas favoritas até que seja lançado. Então estou realmente ansiosa para ver o que as pessoas mais gostam".