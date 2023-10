Naruto e o mistério do exuberante Fan Art de Tsunade criado pela Inteligência Artificial

Qualquer fã medianamente informado da saga Naruto sabe perfeitamente quem é Tsunade Senju. Seu design de personagem é honestamente inconfundível, mas hoje compartilhamos a história de uma estranha Fan Art criada pela Inteligência Artificial que é complexa de decifrar.

A obra que compartilhamos hoje, indiscutivelmente, possui altos e importantes valores de apreciação estética, mas a parte mais inquietante desta série de retratos digitais é que não temos uma ideia clara de onde surgiu.

A difração da luz e alguns detalhes no rosto sugerem que a peça foi criada através da Inteligência Artificial Gerativa da Midjourney, mas de fato foi complicado rastrear a origem real deste conjunto de obras.

Se vocês têm nos seguido nos últimos anos, saberão perfeitamente que Tsunade tem sido objeto de estudo recorrente devido às obras e tributos da comunidade dedicada a este arte de seguidores e ao cosplay.

Mas entre tudo o que vimos ao longo dos anos, a série de ilustrações que compartilhamos hoje destaca-se pelo seu volume e hiperrealismo.

Tsunade de Naruto torna-se mais real do que nunca graças a esta Fan Art produzida por Inteligência Artificial

Nas últimas datas começou a se espalhar uma série de retratos criados com Inteligência Artificial protagonizados por Tsunade Senju, a quinta Hokage e a melhor Ninja Médica existente, de acordo com a própria trama estabelecida nesta saga.

Ela é a mentora de Shizune, Sakura Haruno e Ino Yamanaka que foi parte do anime original produzido por Pierrot, distribuído por Aniplex e transmitido por TV Tokyo inicialmente com 220 episódios bem-sucedidos que se expandiram com sua sequência Naruto: Shippuden.

Mas recentemente, todos os holofotes da comunidade dedicada a acompanhar as novidades no campo do cosplay e Fan Art foram roubados graças a esta série de retratos.

Imagem: Midjourney | Uma inquietante série de retratos Fan Art criados mediante Inteligência Artificial tornam real a Tsunade de Naruto. O Midjourney vira a nossa cabeça

Imagem: Midjourney | Uma inquietante série de retratos Fan Art criados mediante Inteligência Artificial tornam real a Tsunade de Naruto. O Midjourney vira a nossa cabeça

Imagem: Midjourney | Uma inquietante série de retratos Fan Art criados mediante Inteligência Artificial tornam real a Tsunade de Naruto. O Midjourney vira a nossa cabeça

Imagem: Midjourney | Uma inquietante série de retratos Fan Art criados mediante Inteligência Artificial tornam real a Tsunade de Naruto. O Midjourney vira a nossa cabeça

Ao realizar uma pesquisa reversa no Google, é possível encontrar antecedentes sobre esses retratos em alguns outros blogs ou mesmo nos painéis de inspiração do Pinterest.

Mas nenhuma publicação relata com precisão e rigor a origem exata dessas ilustrações que são imprescindíveis para os fãs de Naruto.

No melhor dos casos, eles garantem que se originaram através de Midjourney, mas fora disso não se detalha o verdadeiro ponto de criação dos retratos.

Uma pesquisa no Yandex nos direciona para fóruns asiáticos onde esta obra convive junto com outras mais picantes e impossíveis de publicar aqui.

Mas quem criou esses retratos é um absoluto mistério.