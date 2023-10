Mulheres de Areia: 3 novelas podem substituir a reprise; qual você escolhe?

Faltam alguns meses para a reprise de Mulheres de Areia sair do ar na Globo, mas a emissora carioca já começou a procura por uma história que volte a empolgar o público que gosta do Edição Especial.

Vale destacar que a adaptação que foi exibida em 1993 enfrentou diversos problemas de audiência e o canal decidiu passar o facão, dando mais agilidade para a história das gêmeas Ruth e Raquel. Mas, a ideia é que o mesmo não aconteça com a próxima escolha, que deve entrar no ar em meados de março de 2024.

Como sabemos, a Globo possui uma lista com suas produções favoritas para ocupar o horário de Mulheres de Areia. Abaixo, confira três opções que podem assumir a faixa da tarde e alavancar a audiência!

Cabocla

Em 2004, a novela de Benedito Ruy Barbosa foi um sucesso de audiência no horário das 18 horas. Com adaptação de Edmara e Edilene Barbosa, a trama contou com Vera Holtz, Maria Flor, Eriberto Leão e Malvino Salvador, que interpretaram Generosa, Tina, Tomé e Tobias, respectivamente.

Cabocla: Tony Ramos e Oscar Magrini aparecem nas primeiras cenas gravadas (João Miguel Júnior/Globo)

A história se passa na época do Brasil República, em 1918. Nela, o jovem Luís Jerônimo descobre que está com uma lesão no pulmão direito e é aconselhado a passar um tempo na fazenda de um primo, evitando que o problema vire uma tuberculose.

Mas, ao chegar na cidade, ele se encanta pela cabocla tímida e arredia Zuca. Mas, para viver este amor é preciso enfrentar muita resistência por conta das diferenças sociais e do fato de Zuca ser noiva de Tobias.

Caras & Bocas

O sucesso de 2009, que contava com o macaco Xico, é outra opção para assumir o horário da reprise de Mulheres de Areia. Mais moderna, a novela conta a conturbada história de amor dos protagonistas Gabriel (Malvino Salvador) e Dafne (Flávia Alessandra), que se encontram após muitos anos.

Caras & Bocas: Macaco Xico foi um dos fenômenos da novela das 19 horas (Renato Rocha Miranda/Globo)

A novela é ambientada na cidade de São Paulo, onde o casal se conhece durante um curso de pintura. Do amor à primeira vista, eles precisam lidar com a separação planejada pelo milionário Jacques (Ary Fontoura), que é avô da personagem principal.

Com isso, Dafne descobre que está grávida de Bianca (Isabelle Drummond) e acredita que tenha sido abandonada pelo pintor, que retorna ao país depois de ganhar uma bolsa de estudos no exterior, tudo planejado pelo empresário, que acredita que o homem é um golpista.

Cheias de Charme

Cheias de Charme: Cláudia Abreu e Ricardo Tozzi fizeram divertiram o público ao interpretarem Chayene e Fabian (João Miguel Júnior/Globo)

Em 2012, as personagens Cida (Isabelle Drummond), Penha (Taís Araújo) e Rosário (Leandra Leal) eram as protagonistas de uma das novelas mais comentadas da emissora. Nesta história, as três empregadas domésticas se conhecem na prisão e decidem deixar a casa das patroas para conquistar o Brasil com sua música e dança.

Porém o brilho das Empreguetes ofusca Chayene (Cláudia Abreu), que é a rainha do eletroforró e a grande vilã da novela. Em uma fase ruim e quase sem shows, ela decide atazanar a vida das novas queridinhas do público.

