Leonardo surpreende com reação ao provar bolo de R$ 58 mil: "vamos beber que é melhor"

O aniversário de 1 ano de Maria Flor, filha de Virgínia e Zé Felipe, foi marcado por luxo e ostentação em cada detalhe. Entretanto, um dos destaques da celebração foi o bolo, que custou impressionantes R$ 58 mil e teve uma reação inesperada do cantor sertanejo Leonardo, pai de Zé Felipe.

O bolo, confeccionado pela talentosa Mariana Junqueira, mediu um 1,60m de altura, demandando o trabalho de uma equipe com sete pessoas para esculpir mais de seis mil flores de açúcar, além de uma estátua do Mickey. Surpreendentemente, a confecção do bolo requereu um período de dez dias para ser finalizada.

Apesar do alto valor investido no extravagante bolo em camadas, a reação de Leonardo ao prová-lo foi, no mínimo, surpreendente. O cantor sertanejo, que aparentemente estava em busca de um doce para amenizar a ressaca, se aproximou do bolo e, de maneira inusitada, retirou uma única pétala para experimentar.

A reação de Leonardo foi capturada em vídeo, compartilhado por meio dos Stories do Instagram. No vídeo, o cantor manifestou seu desagrado com o sabor do bolo, declarando: "não tem, não. Vamos beber mais que é melhor", acompanhando sua fala com um tom de brincadeira.

A espontaneidade e sinceridade de Leonardo ao reagir ao bolo luxuoso não passaram despercebidas nas redes sociais, com muitos internautas notando que ele chegou a cuspir a pétala após tê-la colocado na boca. A reação do cantor rapidamente se tornou viral, gerando diversas reações e comentários nas plataformas digitais.