John Stamos revela rivalidade nos bastidores de Três é Demais"

John Stamos, o eterno Tio Jesse de "Três é Demais", revelou os conflitos nos bastidores da icônica série dos anos 1990. Em seu livro de memórias, "If You Would Have Told Me", Stamos detalha como ele e seu colega de elenco Bob Saget frequentemente entravam em atrito, em grande parte devido à crescente amizade de Stamos com Dave Coulier e as gêmeas Olsen, que interpretavam Michelle Tanner.

A amizade que Stamos desenvolveu com Dave Coulier e as gêmeas Olsen gerou tensões com Bob Saget. De acordo com Stamos, ele e Coulier se tornaram melhores amigos no set, o que deixou Saget desconfortável, já que Coulier era seu amigo de longa data. Além disso, Stamos passou a interagir mais com Mary-Kate e Ashley Olsen, levando a um aumento nas histórias envolvendo seus personagens na série.

A rivalidade entre Stamos e Saget não se limitava às câmeras. Durante sessões de fotos e promoções, os dois disputavam para segurar Michelle e frequentemente discutiam sobre quem deveria estar no centro das fotos com as gêmeas. Até mesmo a lendária fotógrafa Annie Leibovitz teve que intervir e expulsar todos, exceto Stamos e Mary-Kate, do set.

Stamos, ator, muitas vezes se encontrava em situações tensas com Saget, um comediante. Saget buscava provocar risadas da equipe de produção, muitas vezes às custas de Stamos. Isso incluía momentos em que Saget pegava um garfo durante uma cena de jantar na cozinha de "Três é Demais" e fazia piadas de mau gosto, segundo artigo do Page Six.

A relação conturbada entre Stamos e Saget começou a melhorar quando ambos enfrentaram tragédias pessoais. Problemas de saúde nas famílias deles uniram os dois, e eles encontraram conforto na amizade.

Infelizmente, em janeiro de 2022, Bob Saget faleceu inesperadamente, deixando Stamos devastado. Os conflitos do passado se tornaram menos importantes diante da perda de um amigo querido. Stamos expressou sua tristeza e amor por Saget em um emocionante tributo após a trágica notícia.

A revelação de John Stamos sobre a rivalidade com Bob Saget nos bastidores de "Três é Demais" oferece um vislumbre do que acontece por trás das câmeras de uma das séries de comédia mais amadas da televisão. A amizade que se desenvolveu entre eles, embora tumultuada, foi finalmente selada pela tristeza e pela memória de um amigo que partiu cedo demais.